Presidente da Harvard, Claudine Gay, renuncia

O mandato de Gay foi o mais curto da história de Harvard, disse o jornal, e seguiu-se à crescente pressão para sua renúncia no mês passado, após a renúncia da presidente da Universidade da Pensilvânia, Liz Magill.

Gay, Magill e a presidente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Sally Kornbluth, testemunharam perante um comité da Câmara dos Representantes dos EUA, a 5 de dezembro, sobre um aumento do anti-semitismo nas universidades, na sequência da eclosão da guerra Israel-Hamas, em outubro.

O trio se recusou a dar uma resposta definitiva de “sim” ou “não” à pergunta da deputada republicana Elise Stefanik sobre se pedir o genocídio dos judeus violaria os códigos de conduta das suas escolas em relação ao bullying e ao assédio, dizendo que tinham que equilibrar isso com proteções à liberdade de expressão.

Mais de 70 legisladores dos EUA assinaram uma carta exigindo que os conselhos de administração das três universidades destituíssem as presidentes, alegando insatisfação com o seu testemunho.

No entanto, Gay recebeu apoio de alguns de seus colegas de Harvard. Várias centenas de membros do corpo docente assinaram, no mês passado, uma petição pedindo aos administradores escolares que não cedessem à pressão política para demitir a presidente devido ao seu testemunho.

Gay também foi alvo de acusações de plágio. Ela tinha planos de submeter três correções à sua dissertação de 1997 depois de um comité que investigava alegações de plágio contra ela descobrir que havia cometido erros de citação, disse um porta-voz da universidade.