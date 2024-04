CAN’2024: Angola vice-campeã africana de futsal

Angola sagrou-se vice-campeã africana de futsal ao perder, este domingo, diante da anfitriã Marrocos, por 1-5, em jogo da final, disputado no Pavilhão Salle Palais des sports, em Rabat.

O golo de honra dos angolanos foi marcado aos sete minutos por Adérito, numa altura em que o combinado nacional perdia por 0-1.

Diante da agora tricampeã continental, os angolanos perdiam ao intervalo, por 1-3, mas a experiência do adversário foi superior a voluntariedade dos pupilos de Marcos Antunes ao longo da partida.

Com este inédito segundo lugar, Angola garantiu a presença na 10ª edição do Campeonato do Mundo, a decorrer de 14 de Setembro a 6 de Outubro, em Uzbequistão.

Tratou-se da quarta participação de Angola num CAN, depois da presença nas edições da Líbia 2008, África do Sul (2016) e Marrocos (2020). Nesta última, conquistou a medalha de bronze (terceiro lugar).

Por seu lado, a Líbia conquistou a terceira posição após triunfo, aos penaltis, sobre o Egipto, por 4-1, fruto da igualdade a uma bola no tempo regulamentar.

A selecção da Líbia garante igualmente o apuramento ao Mundial’ 2024. MC