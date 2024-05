A situação económica da Nigéria piora à medida que os preços da gasolina disparam e a inflação aumenta

A escassez de gasolina persiste nas principais cidades da Nigéria, causando um aumento acentuado nos preços e exacerbando a crise do custo de vida no país.

Os preços em alguns pontos de venda em Lagos e Abuja subiram acima de 850 nairas, enquanto aqueles fora das grandes cidades, como Kano, subiram acima de 1.000 nairas, embora a empresa petrolífera estatal, NNPC Ltd, que importa os produtos, os venda a um preço médio de 617 nairas.

O governo do Presidente Bola Tinubu eliminou no ano passado os subsídios e permitiu que empresas privadas importassem, mas a escassez de divisas e um limite ao preço da gasolina fizeram com que a NNPC continuasse a ser o único importador.

Um porta-voz da NNPC disse que algumas empresas de abastecimento estavam a aproveitar a situação para maximizar os lucros.

Milhares de passageiros ficaram sem transporte em todo o país enquanto os carros ficaram presos em longas filas em vários postos de venda de combustíveis.

A atual escassez está a pesar sobre a economia, que já se debate com a taxa de inflação mais elevada dos últimos 28 anos.

Os nigerianos enfrentam uma inflação de 33,20%, depois de o governo ter eliminado o subsídio à gasolina e controlos cambiais, que enfraqueceram a moeda naira.

Analistas dizem que o preço dos alimentos básicos sofrerá um aumento acentuado se a escassez persistir. Isto irá aumentar a frustração depois de o governo ter aumentado as tarifas de eletricidade para alguns consumidores.

A NNPC atribuiu a escassez a desafios logísticos, garantindo aos clientes que dispõe de mais de 1,5 mil milhões de litros de gasolina, o suficiente para durar pelo menos 30 dias. Mas está endividada e não consegue produzir petróleo suficiente para as suas refinarias.

A política do governo de eliminar os subsídios e de aliviar a pressão sobre as finanças públicas não produziu resultados.

Para acalmar os protestos, o governo nigeriano aumentou na terça-feira os salários dos funcionários públicos entre 25% e 35%, enquanto a maior economia da África enfrenta a sua pior crise de custo de vida em quase três décadas.

O aumento abrange todos os funcionários do governo federal, inclusive os dos setores de saúde, educação e segurança. O governo está a negociar separadamente com os sindicatos um novo salário mínimo mensal nacional, que foi revisto pela última vez em 2019.