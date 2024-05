Estados Unidos: FED afirma que o progresso na luta contra a inflação estagnou e mantem as taxas de juro elevadas

A Reserva Federal americana sinalizou novas preocupações sobre a inflação ao reafirmar que necessita de mais provas de que os preços estão a arrefecer antes de reduzir as taxas de juro do máximo em duas décadas.

As autoridades decidiram por unanimidade deixar o intervalo alvo para a taxa de referência dos fundos federais entre 5,25% e 5,5% – onde está desde Julho do ano passado – na sequência de uma série de dados que apontavam para pressões persistentes sobre os preços na economia dos EUA.

As autoridades monetárias também tiveram em conta uma medida importante do crescimento salarial que mostrou que a remuneração tinha acelerado no primeiro trimestre, revertendo as descidas recentes. Qualquer aceleração no crescimento salarial poderá deixar as autoridades monetárias ansiosas devido às preocupações de que os rápidos ganhos de rendimento, juntamente com preços mais elevados dos activos, sustentarão fortes gastos dos consumidores e darão às empresas a capacidade de repassar preços mais elevados.

A declaração de quarta-feira reiterou que os ganhos de emprego “permaneceram fortes” com uma baixa taxa de desemprego, enquanto a economia se expandiu a um “ritmo sólido”.

Na sua declaração política divulgada na quarta-feira, as autoridades destacaram a “falta de mais progressos” no sentido de reduzir a inflação nos últimos meses. No início deste ano, as autoridades afirmaram que os riscos para alcançar os seus objetivos de inflação baixa com um mercado de trabalho saudável estavam “a evoluir para um melhor equilíbrio”, mas as autoridades alteraram a sua declaração para sugerir que essa melhoria tinha estagnado.

A decisão de manter a taxa de referência dos fundos federais num intervalo entre 5,25% e 5,5% foi amplamente esperada. Os investidores também esperam que a Fed se mantenha firme na sua próxima reunião, em meados de Junho, depois de leituras de inflação mais elevadas terem prejudicado as perspetivas de uma série de cortes destinados a antecipar um abrandamento económico.

O Fed elevou as taxas rapidamente de perto de zero em 2022 para combater a inflação que atingiu o máximo em 40 anos . As autoridades aumentaram as taxas em 11 das 12 reuniões realizadas em julho passado.

A taxa dos fundos federais influencia outros custos de empréstimos em toda a economia, como hipotecas, cartões de crédito e empréstimos comerciais. Taxas mais elevadas também aumentaram o custo dos pagamentos de juros do governo dos EUA sobre mais de 27 biliões de dólares em dívida pública. Essas despesas estão a caminho de superar os gastos com defesa este ano.

Devido ao papel do dólar na economia mundial, as taxas de juro mais elevadas também afetam a economia mundial, especialmente nos países em desenvolvimento.

Os democratas têm receio de que as taxas mais elevadas estejam a minar o sentimento dos consumidores e a arriscar um abrandamento antes das eleições presidenciais de Novembro. Alguns economistas, entretanto, disseram que os gastos do governo, incluindo em infraestruturas e subsídios para investimentos em energias limpas, estão a complicar o trabalho de redução da inflação através da adição de mais combustível à actividade económica.