O Presidente do Azerbaijão, anfitrião da COP29, afirma que o seu petróleo é um “presente de Deus”

O Azerbaijão, anfitrião da cimeira climática COP29 deste ano, continuará a investir no aumento da produção de gás, a fim de alimentar a procura da Europa, uma vez que o seu presidente disse que os seus abundantes combustíveis fósseis eram um “presente de Deus”.

O Presidente Ilham Aliyev disse no Diálogo Climático de Petersberg, em Berlim, que o petróleo e o gás seriam necessários durante “muitos mais anos”, enquanto o país se prepara para acolher a 29.ª Conferência das Partes das Nações Unidas, ou COP29, em Baku, ainda este ano.

Ele destacou um acordo alcançado com a União Europeia para aumentar o fornecimento de gás natural para ajudar a compensar as deficiências russas após a invasão da Ucrânia.

Embora Aliyev tenha elogiado as credenciais climáticas do Azerbaijão, incluindo os planos de ter 2 gigawatts de capacidade de energia verde online até 2027, o que ajudará a substituir o gás do sistema energético, os seus comentários sobre a necessidade de continuar a investir em combustíveis fósseis surgem poucos meses depois de o mundo ter concordado em fazer a transição de fontes de energia fósseis para energias verdes na COP28 em Dubai.

“Como chefe do país que é rico em combustíveis fósseis, é claro que defenderemos o direito desses países de continuarem a investir e a continuarem a produzir, porque o mundo precisa disso”, disse ele num discurso na manhã de sexta-feira. “Ter depósitos de petróleo e gás não é culpa nossa. É um presente de Deus.”

Aliyev disse que metade das exportações de gás natural do país iria para a Europa e que o país forneceria 20 mil milhões de metros cúbicos de gás à região até 2027. Os comentários contrastam com os do início desta semana de que a UE não estava disposta a financiar novos projectos . Isto aumenta as dúvidas sobre se o país será capaz de duplicar as exportações para o bloco.

Ainda assim, as observações de Aliyev levam ao cerne de uma das principais tensões no período que antecede a COP29 – como cumprir os compromissos de abandono dos combustíveis fósseis, quando regiões como a Europa procuram abastecimentos diversificados. Os países pretendem este ano apresentar um novo objetivo coletivo para aumentar o financiamento climático para os países mais pobres, a fim de ajudar nessa transição.