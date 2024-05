EUA e China procuram colaboração em matéria de clima apesar das tensões políticas e económicas

As negociações climáticas entre os dois maiores emissores de gases com efeito de estufa do mundo terminaram no fim de semana com a intenção de os EUA e a China colaborarem na redução gradual do consumo de carvão e no impulso à implantação de energia renovável.

As discussões “profundas” e “substantivas” abrangeram uma série de questões, incluindo sessões técnicas sobre como abordar o potente gás metano, que aquece o planeta, a transição energética e ações subnacionais para enfrentar o aquecimento global, disse John Podesta , representante de Joe Biden pela política climática internacional.

“Temos que controlar o problema climático e não há países mais importantes do que os EUA e a China para liderar o caminho”, disse Podesta aos jornalistas no fim de semana.

“Mesmo que a nossa relação geral entre os nossos dois países tem sido cada vez mais caracterizada por uma concorrência feroz, temos a obrigação para com os nossos cidadãos e as pessoas do mundo de comunicar, cooperar e colaborar sempre que possível para enfrentar a crise climática.”

As conversações reuniram o principal negociador climático dos EUA e o seu homólogo chinês, Liu Zhenmin . As sessões foram as primeiras reuniões presenciais extensas desde que os dois homens assumiram as funções no início deste ano e antes da cimeira global COP29 em Baku, Azerbaijão, em novembro.

A discussão surgiu num contexto de tensões comerciais latentes, e enquanto o Presidente Joe Biden se prepara para revelar planos para as tarifas impostas pela primeira vez à China em 2018, incluindo a segmentação de sectores estratégicos chave, como os veículos eléctricos, com novos impostos.

A Secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que o excesso de capacidade chinesa e as exportações recorde de tecnologia verde estão a distorcer a economia global.

Liu rebateu que os esforços dos EUA e da União Europeia para conter o domínio da China correm o risco de abrandar a luta contra as alterações climáticas.

Foram discutidas questões em torno do excesso de capacidade na economia chinesa, incluindo na produção de aço e na frota ainda em expansão de centrais eléctricas a carvão do país, disse um alto funcionário da administração, falando anonimamente para fornecer mais detalhes sobre as conversações privadas. Houve uma discussão aprofundada sobre como a China poderia considerar seriamente desacelerar a construção de novas usinas a carvão e, ao mesmo tempo, cumprir as metas de confiabilidade energética doméstica, disse o funcionário.

As negociações também abordaram painéis solares e baterias, alvos potenciais para novas tarifas dos EUA. As autoridades norte-americanas reafirmaram que inundar os mercados globais com produtos de energia limpa artificialmente baratos prejudica a produção de energia limpa noutros países, concentrando ainda mais as cadeias de abastecimento na China e ameaçando empregos bem remunerados nos EUA e noutros países, disse o responsável.

As discussões incluíram um compromisso partilhado para promover a cooperação bilateral e criar capacidade para medir e limitar as emissões de metano, um potente gás com efeito de estufa, a fim de alcançar reduções “significativas” nesta década, disse o Departamento de Estado dos EUA na sexta-feira.

Os dois países também saudaram o compromisso alcançado em dezembro nas negociações climáticas da ONU em Dubai para garantir que a próxima ronda de compromissos de redução de emissões abrange toda a economia, cobre todos os gases de efeito estufa e está alinhada com o que é necessário para evitar que o aquecimento exceda 1,5°C, um ponto de inflexão fundamental.