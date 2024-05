Fontes renováveis forneceram um recorde de 30% da eletricidade no ano passado

A quota global de electricidade proveniente de fontes renováveis aumentou para um recorde de 30% no ano passado, à medida que o crescimento da energia eólica e solar continuou a exceder em muito o dos combustíveis fósseis, anunciou a Bloomberg.

Essa tendência deverá acelerar este ano, de acordo com dados do think tank energético Ember. O grupo espera que o crescimento da energia limpa mais do que compense o aumento global da procura de electricidade, fazendo com que a produção derivada de combustíveis fósseis caia 2% em 2024.

Embora a produção de gás e carvão – esta última impulsionada por um declínio da energia hidroeléctrica induzido pela seca – também tenha aumentado no ano passado, Ember prevê que essa tendência termine este ano.

“O declínio das emissões do setor energético é agora inevitável”, disse Dave Jones, diretor de insights globais da Ember. “Mas o ritmo da queda das emissões depende da rapidez com que a revolução das energias renováveis continua.”

O aumento das energias renováveis foi impulsionado em grande parte pelos parques solares nos últimos anos, mostram os dados da Ember. O custo da geração solar caiu à medida que os fabricantes na China aumentaram a oferta e ofereceram preços recordes.