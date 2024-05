FMI elogia as reformas económicas na Nigéria

Numa declaração que marcou a conclusão da consulta do Artigo IV da Nigéria, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional elogiou as reformas ousadas implementadas pela nova administração da Nigéria e elogiou o foco das autoridades na mobilização de receitas, governação, redes de segurança social e na melhoria dos quadros políticos face aos desafios económicos e sociais.

De acordo com o FMI, a Nigéria iniciou um ambicioso caminho de reformas para restaurar a estabilidade macroeconómica e apoiar o crescimento inclusivo. As autoridades reformaram os subsídios aos preços dos combustíveis, unificaram as janelas cambiais oficiais.

A inflação atingiu 32 por cento em termos anuais em fevereiro de 2024, impulsionada principalmente pela inflação dos preços dos alimentos de 38 por cento e condições financeiras flexíveis. Com a continuação do aperto monetário, prevê-se que a inflação diminua gradualmente para 24% em termos anuais no final de 2024.

O crescimento da economia nigeriana está projetado em 3,3 por cento para 2024, uma vez que se espera que a produção petrolífera e agrícola melhore com maior segurança. O sector financeiro manteve-se estável, apesar dos riscos acrescidos. A implementação determinada e bem sequenciada das intenções políticas das autoridades abriria caminho para um crescimento mais rápido, mais inclusivo e resiliente, observou a declaração.

Tendo em conta os riscos negativos, os Administradores do FMI sublinharam a importância de reformas firmes, bem sequenciadas e bem comunicadas para restaurar a estabilidade macroeconómica, reduzir a pobreza, apoiar a coesão social e preparar o caminho para um crescimento mais rápido, inclusivo e resiliente.

Apesar do apoio do FMI às reformas em curso, os efeitos positivos ainda não se fizeram sentir no bem-estar dos cidadãos, que sofrem com o aumento do custo de vida. A Nigéria está a debater-se com enormes protestos da população.

Por: Editor Económico

Portal de Angola