AIE organiza cimeira sobre tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar em Africa no dia 14 de Maio

A Agência Internacional de Energia e as instituições parceiras estão preparadas para anunciar centenas de milhões de dólares em fundos e créditos de carbono para ajudar os países africanos a abandonarem métodos de cozinha que prejudicam tanto a sua saúde como o ambiente.

Governos, empresas e instituições anunciarão compromissos financeiros – a base para os 4 mil milhões de dólares necessários anualmente até 2030 – na Cimeira sobre Cozinha Limpa em África, a 14 de Maio, em Paris, disse Fatih Birol , director executivo da AIE, numa entrevista. O dinheiro fornecerá tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar.

“Todos os anos, mais de 500 mil mulheres e crianças morrem prematuramente devido a doenças respiratórias causadas por fogões de cozinha primitivos, isso é um problema importante”, disse Birol.

Embora tenha havido alguma melhoria nos países asiáticos, o progresso em África tem sido lento. O custo da inacção na cozinha limpa só na África Subsariana é estimado em 330 mil milhões de dólares anualmente devido ao impacto na saúde e no clima, de acordo com um relatório recente do Banco Mundial .

Os fogões primitivos também têm um efeito prejudicial nas florestas e na igualdade de género, uma vez que as mulheres passam horas todos os dias a recolher lenha, quando podem usar o tempo para actividades educativas e económicas, disse Birol.

Os compromissos de terça-feira incluirão financiamento e investimentos. Os créditos de carbono serão uma importante fonte de financiamento e a AIE garantirá uma definição rigorosa de projectos de “boa qualidade” para evitar o greenwashing, disse Birol.

A cimeira será liderada por Birol juntamente com a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan , o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store , e o presidente do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina . Estarão presentes chefes de estado e executivos de negócios globais, bem como os presidentes das conferências climáticas COP28 e COP29.