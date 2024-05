Ativistas climáticos pressionam Biden para interromper as exportações de petróleo do novo terminal petrolífero

Os ativistas climáticos que pressionaram com sucesso o Presidente Joe Biden a suspender as novas exportações de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA estão a focar-se nas instalações de transporte de petróleo bruto, depois de a administração ter aprovado um enorme terminal petrolífero no mês passado.

A administração deveria interromper as aprovações de instalações de exportação de petróleo em águas profundas e reavaliar o seu processo de aprovação, escreveu o Sierra Club em nome de quase 20 grupos ambientais e comunitários numa carta à Casa Branca e ao Departamento de Transportes.

O departamento aprovou discretamente em abril um porto de águas profundas ao largo da costa do Texas proposto pela Enterprise Products Partners com capacidade para exportar 2 milhões de barris de petróleo por dia. Três outros projectos de exportação de petróleo — propostos por empresas como a Energy Transfer , Phillips 66 , Trafigura Ltd. e Sentinel Midstream LLC — estão a ser analisados pelo Departamento de Transportes.

“Até este ponto, o DOT não conseguiu avaliar significativamente os amplos danos do licenciamento de enormes instalações de exportação de petróleo em águas profundas no Golfo do México e a significativa produção upstream e consumo global que os projetos induziriam”, disse Devorah Ancel, advogada sénior do Sierra Club, em comunicado. “Tal como acontece com as exportações de gás liquefeito, estes projetos representam sérias ameaças ao clima, às comunidades e ecossistemas vulneráveis, à saúde pública e à segurança nacional.”

Em resposta, o Departamento de Transportes disse que já são necessárias extensas análises ambientais para obter uma licença para um porto de águas profundas. O projeto Enterprise Products foi aprovado depois que as análises concluíram que reduziria as emissões de gases de efeito estufa associadas ao carregamento convencional de petróleo bruto e às transferências de navio para navio, enquanto tornaria o transporte de petróleo mais seguro, de acordo com o departamento.

A aprovação do projeto Enterprise, conhecido como Sea Port Oil Terminal, ocorre em meio a um boom recorde de exportação de petróleo nos EUA. O terminal seria apenas o quarto nos EUA a carregar superpetroleiros, os navios que tornam mais económicas as viagens de longo curso para clientes na Ásia. Também resultaria em emissões de gases com efeito de estufa equivalentes a 90 novas centrais a carvão ao longo da sua licença de 30 anos, de acordo com o Sierra Club.

Os activistas que celebraram a decisão da Casa Branca no final de Janeiro de suspender as licenças de exportação de gás natural liquefeito enquanto esta reavalia os seus efeitos sobre as alterações climáticas dizem que as instalações de exportação de petróleo irão bloquear décadas de emissões de carbono, ao mesmo tempo que aumentarão as injustiças ambientais que a administração Biden se comprometeu a combater.

Biden tem estado sob pressão crescente para limitar as exportações de petróleo bruto e gás natural antes das eleições de novembro, e a sua pausa em janeiro nas licenças de exportação de GNL foi considerada uma forma de apaziguar os eleitores jovens e preocupados com o clima. Mas ele também enfrenta pressão dos eleitores para manter baixos os preços da gasolina. Exportar mais petróleo bruto dos EUA para o mercado petrolífero internacional pode ajudar a conseguir isso, ao baixar os preços do petróleo.