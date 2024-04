Contagem regressiva para a Cimeira do Clima COP29, no Azerbaijão, expõe as tensões sobre o financiamento

Os líderes políticos afirmaram que as conversações da COP29 deste ano se centrarão num desafio que não conseguiram superar durante anos: aumentar massivamente os fundos para ajudar os países mais pobres a combater o aquecimento global.

No Diálogo Climático de Petersberg, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha , Annalena Baerbock, disse que os países em desenvolvimento precisariam de 2 trilhões de dólares anualmente, sendo que metade desse valor proviria de fontes externas. O evento em Berlim na semana passada é um ponto importante no calendário da diplomacia climática que antecede a cimeira anual das Nações Unidas sobre o clima, que terá lugar em Baku em novembro.

Mukhtar Babayev, o ministro do Azerbaijão que presidirá a COP29, criticou o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional por não oferecerem mais apoio nas Reuniões de Primavera realizadas no início deste mês em Washington.

“Sabemos que o mundo precisa de aumentar o fluxo global de financiamento climático”, disse Babayev. “Embora tenhamos ouvido muita preocupação, ainda não vimos ações adequadas e suficientes.”

O Azerbaijão, um grande produtor de combustíveis fósseis, foi nomeado anfitrião da COP29 numa decisão de última hora na reunião do ano passado no Dubai, onde o mundo concordou pela primeira vez em abandonar os combustíveis fósseis. Agora o foco muda para a forma de financiar a transição, especialmente nos países mais pobres.

Babayev sublinhou que o objectivo a longo prazo do Acordo de Paris de impedir que as temperaturas globais subam mais de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais ainda não foi violado. Mas o tempo está a esgotar-se com o aquecimento actualmente em 1,2ºC.

A menos de sete meses da COP29, os países devem descobrir como angariar mais dinheiro. Durante grande parte da última década, os países desenvolvidos não cumpriram o compromisso de fornecer às nações mais pobres 100 mil milhões de dólares por ano . O objectivo só foi alcançado em 2022. As regras de referência para os mercados voluntários globais de carbono, que poderiam estimular enormes montantes de financiamento, também não foram ainda acordadas.

Desbloquear novos fundos não será fácil, com o crescimento morno e a inflação elevada a comprimir os orçamentos governamentais. Os países doadores afirmaram que o dinheiro público não será suficiente e que são necessários financiamentos concessionais de bancos multilaterais de desenvolvimento e soluções financeiras inovadoras.

Baerbock também apelou aos países para alargarem o conjunto de doadores a nações como a China, que se desenvolveu rapidamente ao longo das últimas três décadas e é agora o maior emissor de carbono do mundo. É provável que isso cause tensões nas negociações em Baku.

“O mundo mudou desde 1992”, disse Baerbock aos delegados em Berlim. Naquela altura, os países mais ricos representavam 87% da economia global, mas agora representam apenas metade. “Exorto fortemente aqueles que puderem a se juntarem ao nosso esforço, e particularmente os maiores poluidores de hoje.”