África do Sul pode restringir a exploração de petróleo da Shell se a empresa abandonar as operações downstream

O Ministério da Energia da África do Sul sinalizou que poderá conceder menos licenças de exploração de petróleo à Shell devido aos planos da empresa de sair do negócio downstream de fornecimento de combustível do país.

A grande petrolífera está a vender a sua participação na Shell Downstream South Africa, que inclui uma rede de 600 postos de gasolina em todo o país, na sequência de uma revisão dos seus negócios em todas as regiões e mercados. O Ministro de Recursos Minerais e Energia, Gwede Mantashe, disse que solicitou uma reunião com funcionários da Shell para discutir o assunto.

O negócio de exploração de petróleo da Shell enfrentou múltiplos desafios na África do Sul, onde a empresa renunciou às licenças devido à incerteza legislativa . A Lei de Desenvolvimento de Recursos Petrolíferos a montante do país ainda não foi finalizada após um processo que se arrasta há anos. Grupos ambientalistas também bloquearam a exploração de hidrocarbonetos nas águas sul-africanas através de acções legais.

A Shell tem considerado abandonar uma parte significativa do negócio de fornecimento de combustível da África do Sul desde pelo menos 2021, quando, juntamente com a BP começou a avaliar a possível venda da sua refinaria Sapref de 180.000 barris por dia – a maior instalação de processamento de petróleo bruto do país. A fábrica foi fechada no ano seguinte e o governo começou a considerar a possibilidade de assumi-la.

A empresa “trabalhará para preservar os postos de serviço da marca Shell sob nova propriedade por meio de acordo de licenciamento da marca”, afirmou em resposta enviada por e-mail a um pedido de comentário. Ele se recusou a comentar as observações do ministro.

Mantashe sugeriu que fatores geopolíticos podem estar em jogo na saída das empresas ocidentais. O ministro citou o processo bem-sucedido da África do Sul contra a guerra de Israel contra o Hamas no Tribunal Internacional de Justiça no início deste ano, o que “não deixa a União Europeia feliz connosco”, disse ele.

“Os termos do envolvimento com a Shell serão baseados nos nossos interesses nacionais”, disse Mantashe.