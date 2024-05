Grupo BHP aumenta pressão para adquirir a Anglo American, numa estratégia para controlar a produção de cobre

A Anglo American rejeitou uma segunda abordagem do Grupo BHP , que avaliou a empresa mineira em US$ 43 mil milhões, à medida que aumenta a pressão sobre a empresa de 107 anos para apresentar uma visão convincente para sobreviver por conta própria.

Os acionistas da Anglo American já exigiam que a empresa acelerasse um plano de recuperação em que vem trabalhando desde meados do ano passado. Rejeitar a mais recente abertura da BHP aumentará a pressão sobre a Anglo para que explique como criaria mais valor do que apenas vendendo à rival.

O grupo BHP é considerado a maior empresa mineira do mundo. O interesse da BHP pela Anglo é de se apropriar dos ativos de cobre que a Anglo detém na América do Sul. Isso tornaria o Grupo BHP o maior produtor mundial de cobre, juntamente com o seu extenso portfólio de minério de ferro e carvão.

A BHP, que tem um valor de mercado de cerca de 145 mil milhões de dólares, fez do cobre uma parte central da sua estratégia, apostando que a oferta terá dificuldade em acompanhar a procura de metal para a construção de veículos eléctricos, painéis solares e cabos de alta tensão.

A Anglo American tem sido vista há muito tempo como um alvo potencial entre as maiores empresas mineiras, especialmente porque possui atraentes operações de cobre na América do Sul, num momento em que a maior parte da indústria está ansiosa para adicionar reservas e produção.

No entanto, os pretendentes foram desencorajados pela sua complicada estrutura e combinação de outras matérias-primas, desde a platina aos diamantes, e especialmente pela sua profunda exposição à África do Sul.

Se for bem-sucedida, uma aquisição marcaria um regresso às negociações em grande escala para a BHP, que reavivou o seu apetite por aquisições transformacionais nos últimos dois anos sob o comando do CEO Mike Henry.

Uma aquisição bem-sucedida daria à BHP cerca de 10% da produção global de cobre. A oferta também está gerando previsões de que desencadeará uma onda mais ampla de fusões e aquisições no setor de mineração, com muitos dos rivais da BHP e da Anglo em busca de seus próprios negócios de cobre.