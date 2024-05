Eni pretende desmembrar projetos de petróleo e gás para se adaptar às exigências do mercado energético em mudança

A Eni , empresa de energia italiana, está a considerar desmembrar algumas participações em projetos de petróleo e gás na Ásia e em África para ter parceiros para o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que reserva mais dinheiro para projetos de energia com baixo teor de carbono, disseram à Reuters fontes da grande empresa italiana .

Durante anos, a Eni tem adoptado uma abordagem diferente ao desenvolvimento de energia convencional e verde, ao contrário de qualquer outra grande empresa internacional de petróleo e gás. A grande empresa italiana está a desinvestir ou a criar joint ventures para operar activos de petróleo e gás a nível internacional, enquanto agrupa algumas iniciativas e projectos de baixo carbono em empresas separadas.

A chave para estas spin-offs e para a chamada “estratégia de satélite” são os balanços separados das empresas.

“O modelo de satélite é uma abordagem que construímos para ter fontes de financiamento adicionais para manter unida a necessidade de satisfazer a procura de produtos tradicionais, ao mesmo tempo que desenvolvemos produtos novos e mais ecológicos”, disse o diretor financeiro da Eni, Francesco Gattei, à Reuters.

Por exemplo, a Eni concordou no final do ano passado em vender uma participação de 9% na sua unidade de energia de baixo carbono Plenitude, que avalia o negócio em cerca de 10,8 mil milhões de dólares ( 10 mil milhões de euros ). A Plenitude atua no mercado de geração de energia, incluindo fontes de energia renováveis, venda de energia e soluções energéticas e uma extensa rede de pontos de carregamento de veículos elétricos.

O grupo italiano também chegou no mês passado a um acordo com o grande produtor de petróleo e gás do Reino Unido, Ithaca Energy, para combinar substancialmente todos os seus activos upstream no Reino Unido, excluindo activos no Mar da Irlanda Oriental e actividades CCUS, num “movimento estratégico para reforçar significativamente a sua presença na plataforma continental do Reino Unido.”

Comentando o acordo, o CEO da Eni, Claudio Descalzi, disse: “Este acordo representa mais um exemplo da adaptação da Eni às exigências do mercado energético em mudança e, neste caso, da implementação do nosso modelo de satélite de sucesso”.

De acordo com fontes da empresa que falaram à Reuters, a Eni está agora de olho em spin-offs de projetos de petróleo e gás na Indonésia e na Costa do Marfim.

No início deste ano, a Eni anunciou uma grande descoberta offshore na Costa do Marfim, a segunda maior do país, após o campo Baleine descoberto pela Eni em setembro de 2021.

Ao largo da costa da Indonésia, a Eni anunciou no final do ano passado uma descoberta significativa de gás na Bacia de Kutei, a cerca de 85 km (53 milhas) da costa de Kalimantan Oriental.