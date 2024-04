Angola: Modernização do Porto de Luanda com financiamento dos Emirados Árabes Unidos

O grupo empresarial ADP-Abu Dhabi Ports, dos Emirados Árabes Unidos, vai investir 251 milhões de dólares na modernização do terminal polivalente do Porto de Luanda, para impulsionar o desenvolvimento do negócio logístico em Angola.

O anúncio foi feito na terça-feira, em Luanda, pelo ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D`Abreu, na cerimónia de assinatura do acordo para a concessão do referido terminal “joint venture” entre a Unicargas (então operador), Multiparques, Autoridade Portuária de Luanda e a ADP-Abu Dhabi Ports.

Disse que o investimento dos Emirados Árabes Unidos poderá atingir os 410 milhões de dólares ao longo prazo da exploração, algo que será determinado pela procura do mercado, uma vez que a sua localização propicia a captação de investimento para o crescimento previsto nos volumes de contentores do país, estimados a uma taxa média anual de 3,3 por cento durante a próxima década.

De acordo com o dirigente, o terminal, com uma área de mais de 80 mil metros quadrados, é a principal porta de entrada marítima no país e desempenha um papel importante na economia angolana, movimentando mais de 76% do volume de contentores e de carga geral de Angola.

Ricardo D`Abreu considerou, por outro lado, o Porto de Luanda como um dos principais centros de transbordo para a África Centro-Oeste, permitindo o acesso do comércio marítimo a alguns países do continente sem litoral, nomeadamente a República Democrática do Congo e a Zâmbia.

“Estas características determinaram o interesse e a decisão da ADP-Abu Dhabi Ports de avançar com esta parceria e se tornar um dos grandes impulsionadores do transporte marítimo internacional”, salientou.

O governante afirmou que os acordos assinados ampliam e reforçam a presença do grupo árabe ao longo da importante rota comercial da Ásia para a África Austral e Ocidental.

A Abu Dhabi Ports, filial do AD Ports Group, opera em 10 portos e terminais nos Emirados Árabes Unidos, está posicionada na fronteira do comércio global, gerindo cadeias de valor logístico globais de classe mundial, que impulsionam a excelência operacional através do aproveitamento de tecnologias digitais.