Nigéria planeia comercializar petróleo bruto e gás na bolsa de mercadorias e futuros de Lagos

A bolsa de mercadorias da Nigéria planeia comercializar petróleo bruto e gás para aprofundar o acesso ao financiamento para a indústria que é a maior fonte de divisas para o país.

A Bolsa de Mercadorias e Futuros de Lagos está a trabalhar com a Comissão de Valores Mobiliários para cumprir os requisitos comerciais após obter orientação da agência com sede em Abuja, disse o CEO Akinsola Akeredolu-Ale. “A consideração é que 10 a 20% da produção de petróleo bruto da Nigéria seja provisionada para negociação na Bolsa de Mercadorias e Futuros de Lagos”, disse ele numa entrevista, sem dizer quando iria começar.

Será a primeira vez que o combustível fóssil será negociado numa bolsa no maior produtor de petróleo de África.

A produção de petróleo no mês passado foi em média superior a 1,4 milhões de barris por dia, com a maior parte exportada diretamente para compradores estrangeiros e o restante vendido para refinarias locais. Há anos que a Nigéria não consegue cumprir as suas quotas da OPEP+, em parte devido ao subinvestimento na indústria, ao roubo de petróleo bruto e ao vandalismo. A recuperação da indústria é vital para que o Presidente Bola Tinubu atinja a sua meta de crescimento económico a longo prazo de 6% ou mais nos próximos anos. O crescimento desacelerou para 2,7% em 2023, de 3,1% um ano antes.

Tinubu tem incentivado investimentos dos sectores público e privado em toda a indústria extrativa para aumentar as receitas e reduzir as importações. Este mês , o seu governo divulgou um conjunto de regras que obrigarão os produtores de petróleo a vender petróleo bruto às refinarias nacionais antes de exportarem.

A Bolsa de Mercadorias e Futuros de Lagos conectará os produtores de petróleo aos mercados locais e offshore, reduzirá os riscos de incumprimento, aumentará a disponibilidade de produtos e incentivará mais investimentos.

A bolsa espera negociar cerca de 50 milhões de barris anuais, o que a preços atuais equivale a 4 mil milhões de dólares anuais, disse o CEO. “Isto proporcionará aos nigerianos a oportunidade de obter benefícios diretos e ajudar ainda mais o crescimento do mercado de capitais, negociando contratos de produtos brutos e refinados”, disse ele.

A bolsa também comercializa produtos agrícolas como soja, arroz em casca, milho, sorgo, sementes de gergelim, óleo de palma e mandioca.