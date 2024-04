O Ministro das Finanças da Zâmbia afirma que a era da dívida excessiva com a China acabou

A Zâmbia está pronta para sair de um modelo de desenvolvimento económico fracassado baseado em empréstimos de milhares de milhões de dólares de credores como a China, disse o ministro das finanças do país.

“O nível de dívida que a Zâmbia adquiriu da China era muito, muito elevado”, disse o Ministro Situmbeko Musokotwane. No futuro, disse Musokotwane, a Zâmbia reduzirá significativamente a sua dependência da dívida para financiar o seu desenvolvimento.

A Zâmbia tem estado a negociar uma reestruturação da dívida de 17 mil milhões de dólares com credores, incluindo a China e detentores de obrigações de Wall Street, desde Novembro de 2020, cujo resultado é amplamente visto como um indicador de como Pequim agirá agora que é o maior credor aos países em desenvolvimento , superando as potências ocidentais que dominou esses assuntos por mais de 50 anos.

As lutas internas entre os credores levaram a atrasos. A China tem muitas vezes demorado nas negociações da dívida e bloqueado o acordo dos detentores de obrigações para salvar os seus investimentos na dívida da Zâmbia. A China cedeu em fevereiro, abrindo caminho para a Zâmbia sair do incumprimento e emergir da reestruturação da dívida de três anos e meio.

“Os chineses cooperaram e concordaram em reestruturar estes dados para que possamos avançar”, disse Musokotwane. “O estigma financeiro da Zâmbia não cumprir com a dívida está agora a desaparecer.”

A Zâmbia está a avançar com parcerias público-privadas para financiar o desenvolvimento de infra-estruturas, incluindo dois projectos rodoviários que estão em fase de conclusão, disse Musokotwane.

O país também está a solicitar investidores para ajudarem a desenvolver uma ferrovia de cerca de 500 quilómetros entre as regiões do norte da Zâmbia, ricas em cobre, até ao porto angolano do Lobito.

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional já está a avançar no caso do Gana com novas directrizes de financiamento de emergência aprovadas na semana passada durante as Reuniões da Primavera em Washington, DC

O Gana receberá a sua próxima parcela de 360 milhões de dólares do FMI, apesar de Acra ainda não ter finalizado um pacto de reestruturação da dívida com os seus credores bilaterais oficiais, incluindo a China. Anteriormente, o FMI só libertava fundos depois de concluído um acordo com os credores soberanos.

Esta nova mudança de política foi amplamente vista como uma forma de contornar a lenta resposta da China às reestruturações da dívida , que muitas vezes levou a atrasos significativos para os países devedores que recebiam empréstimos de emergência do FMI e de outras instituições financeiras internacionais.