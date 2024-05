Em vésperas de eleições, governo sul-africano gasta milhares de milhões de rands para manter a electricidade a funcionar

A África do Sul está a desfrutar de uma rara onda de electricidade ininterrupta em vésperas de eleições, atraindo mais suspeitas do que elogios numa nação que se habituou aos cortes diários de energia que se arrastam há anos. Os partidos da oposição acusam o ANC, no poder, de gastar milhares de milhões de rands para estabilizar o fornecimento de electricidade como uma “tática eleitoral”, sem lançar reformas estruturais no sector .

O país está actualmente na sua quarta semana consecutiva sem interrupções – o período mais longo que os sul-africanos tiveram de forma consistente no fornecimento de electricidade em mais de dois anos.

A recuperação coincide com o aumento das campanhas dos partidos políticos antes da votação de 29 de Maio, na qual o Congresso Nacional Africano, no poder, corre o risco de perder a sua maioria parlamentar pela primeira vez em três décadas.

Uma retomada prolongada dos cortes de energia provavelmente resultará em uma menor participação eleitoral – um cenário que poderia funcionar a favor da principal oposição, a Aliança Democrática, que já teve um bom histórico em conseguir que seus apoiadores votassem.

A Procuradoria atribuiu a melhoria do fornecimento de energia ao Estado, quadruplicando os milhares de milhões de rands que gastou em diesel para o funcionamento de centrais de emergência nos últimos quatro anos. O governo insiste que é o resultado do trabalho que a empresa pública Eskom realizou na reparação das suas instalações.

“Embora alguns pensem que esta é uma estratégia eleitoral, quero garantir que não é”, disse o vice-presidente Paul Mashatile num discurso aos empresários em 30 de Abril. “Esta realidade é apenas a evidência de melhorias nas operações da Eskom”.

Durante mais de uma década, os cortes de energia na África do Sul perturbaram vidas, aumentaram os custos para as empresas e travaram o crescimento económico.

Quando o Presidente Cyril Ramaphosa venceu as últimas eleições em 2019, comprometeu-se a estabilizar a rede eléctrica nacional. Em vez disso, o sistema deteriorou-se constantemente à medida que os processos de construção de novas fábricas foram atrasados e foi necessário mobilizar soldados para acabar com a corrupção e a sabotagem nas instalações existentes.

Os erros do ANC na abordagem da crise energética vão desde a interrupção dos leilões governamentais para adquirir energia gerada de forma privada, até planos adiados que mapeiam as necessidades energéticas futuras.

A utilização de turbinas a gás de ciclo aberto, concebidas para períodos de pico de procura e que funcionam a diesel, tem funcionado a qualquer hora para evitar apagões piores, conhecidos localmente como redução de carga.

Essa tem sido uma opção cara. A concessionária gastou 65 bilhões de rands desde 2020 em diesel, disse o Ministro das Empresas Públicas, Pravin Gordhan , em uma resposta parlamentar , citando informações da Eskom.

Mais de um terço desse total ocorreu no exercício financeiro de 2024 encerrado em março. O consumo atingiu um ponto em que os navios são utilizados para armazenar combustível adicional porque os tanques em terra são demasiado pequenos.