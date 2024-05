ExxonMobil avança com projecto de GNL de Moçambique, diz um responsável

ExxonMobil está “otimista e avançando” com o seu atrasado projeto de gás natural liquefeito (GNL) do Rovuma em Moçambique e espera uma decisão final de investimento no final do próximo ano, disse um funcionário da empresa na quinta-feira.

ExxonMobil e seu parceiro Eni estão a desenvolver o projecto Rovuma GNL na Área 4 offshore no norte de Moçambique, com a Exxon liderando a construção e operação da liquefação onshore e instalações relacionadas, enquanto a Eni se concentra no GNL flutuante Coral e nas operações upstream.

Quando TotalEnergies declarou força maior em 2021 devido a uma ofensiva de insurgentes ligados ao Estado Islâmico que ameaçaram a sua fábrica de GNL de Moçambique na Área 1, a ExxonMobil também foi afectada devido ao desenvolvimento de instalações partilhadas e comuns, como um cais de GNL e instalações de descarga.

“Reconhecemos que existem desafios. Reconhecemos que esses desafios podem ser ultrapassados se trabalharmos em conjunto”, disse Arne Gibbs, director-geral da ExxonMobil Moçambique, numa conferência sobre energia em Maputo.

O projeto, inicialmente previsto para 15 milhões de toneladas métricas por ano (mtpa), foi redesenhado para uma nova planta elétrica modular de GNL de 18 mtpa que oferece mais flexibilidade e produz menos emissões prejudiciais, disse Gibbs.

“Foi importante mudar o nosso desenho para um projeto pronto, adequado ao atual ambiente de negócios, incluindo a atenção às emissões de CO2 e GEE (gases de efeito estufa)”, acrescentou.

Em março, o Crédit Agricole disse que não forneceria financiamento a dois grandes projectos de GNL, incluindo o Rovuma, citando compromissos de abster-se de novos desenvolvimentos de combustíveis fósseis .

Gibbs disse que a empresa reconhece que a situação de segurança melhorou significativamente, devido à intervenção de uma força militar regional, bem como ao apoio militar do Ruanda a Moçambique.

A Exxon disse em Fevereiro que estava a monitorizar os desenvolvimentos de segurança na província de Cabo Delgado, onde militantes ligados ao Estado Islâmico lançaram uma nova onda de ataques este ano.