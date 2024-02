Carnaval 2024 : Presidente da República assiste desfile central

Acompanhado da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, o Chefe de Estado vai testemunhar o desfile de 13 grupos carnalescos.

Este ano assinala o regresso à classe A do emblemático União Operário Kabocomeu, vencedor da primeira edição do carnaval da Angola Independente, em 1978, depois de ter vencido a classe B em 2023.

O grupo União Recreativo do Kilamba vai defender o troféu conquistado em 2023 e, certamente, contará com forte oposição de grupos como a União Mundo da Ilha, o papão dos carnavais de Luanda, com 14 títulos, União Kiela e, quiçá do próprio Kabocomeu, colectividades com mais de meio século de existência e prestígio e que, por isso, estão na condição de património do Carnaval de Luanda.

O União Kazucuta do Sambizanga será o primeiro a desfilar e o União Recreativo do Kilamba, o detentor do título, o último.

Três grupos vêm do Sambizanga, dois do Cazenga, tal como da Maianga, Rangel, Viana, enquanto os restantes são oriundos da Ingombota e Quiçama.

O estilo de dança Semba será o mais representado, com seis grupos, seguindo a Kazucuta, por quatro, num palco onde haverá também espaço para a cabecinha e o sambalage.

O primeiro classificado da 46ª edição do carnaval de Luanda, na classe A, vai receber a quantia de 15 milhões de Kwanzas, como prémio, contrariamente aos cinco milhões da edição de 2023.

O segundo classificado vai receber 10 milhões de Kwanzas e o terceiro cinco milhões, de acordo com o presidente da Associação Provincial do Carnaval de Luanda (APROCAL), Nataniel Narciso.

Na classe B, o primeiro classificado vai receber cinco milhões, o segundo três milhões e o terceiro classificado a quantia de dois milhões de kwanzas.

Para a classe Infantil, a organização vai atribuir aos vencedores a quantia de oito milhões, seis milhões e quatro milhões, respectivamente. ART