Georgieva, do FMI, se diz “muito confiante” em aterrissagem suave da economia global e prevê cortes de juros

O Fundo Monetário Internacional está “muito confiante” de que a economia global verá uma aterrissagem suave, disse a sua diretora-gerente, Kristalina Georgieva, nesta segunda-feira, acrescentando que as taxas de juro começarão a cair em meados do ano.

“Estamos muito confiantes de que a economia mundial agora está preparada para esta aterrisagem suave com que temos sonhado”, depois de alguns dos aumentos mais acentuados das taxas de juro em décadas, disse Georgieva no World Governments Summit Dubai.

Sobre a perspectiva de redução das taxas de juro nas principais economias, como os Estados Unidos, ela acrescentou: “Espero ver em meados do ano as taxas de juro caminhando na direção que a inflação tem seguido neste último ano.”

Ela disse que uma guerra prolongada entre Israel e o Hamas teria impacto nas economias globais. “O que eu mais temo é a longa duração do conflito porque (se) ele continuar, o risco de repercussões aumenta”, disse a chefe do FMI.

“Neste momento vemos um risco de repercussão no Canal de Suez”, disse ela, referindo-se aos recentes ataques a navios no Mar Vermelho. “Mas se houver outras consequências não intencionais em termos do rumo dos combates, então eles podem se tornar muito mais problemáticos para o mundo como um todo.”

Por Marc Jones