Mais de cem mil jovens ingressam no mercado de trabalho

Cento e doze mil e setecentos e sete jovens foram colocados no mercado de trabalho, em 2023, por meio dos centros de empregos do país, informou esta quinta-feira, em Luanda, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias.

Segundo a ministra, foram registadas 113 mil e setenta e oito ofertas de empregos, para 173 mil e quatrocentos e sessenta e um pedidos de emprego, no referido ano.

A governante falava no primeiro Conselho Consultivo do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que decorre sob o lema “A digitalização e transformação digital na administração pública”.

“Observando os dados estatísticos, podemos perceber que os centros de emprego continuam a ter um papel importante para inserção dos jovens no mercado de trabalho”, disse.

A ministra sublinhou que, no mesmo ano, o comportamento do mercado de trabalho, através do Grupo Técnico Multissectorial para o Tratamento dos Dados Numéricos sobre o Mercado do Emprego (GTME), apurou a criação de 191 mil e oitocentos novos empregos, em diferentes sectores da actividade económica empresarial e da administração pública.

Do total, nove mil e duzentos e cinquenta e nove empregos foram destruídos, perfazendo um total líquido de 182 mil, quinhentos e quarenta e um empregos gerados pela economia angolana.

“Comparativamente ao ano de 2022, houve uma redução de 43,6 porcento de empregos destruídos, uma vez que o mercado registou melhor estabilidade macroeconómica, permitindo uma maior conservação dos postos de trabalho”, explicou.

No que concerne à implementação das Políticas Activas do Emprego, a ministra adiantou que foram beneficiados mil seiscentos e quarenta e oito cidadãos, a nível nacional, com kits de trabalhos diversos, e cedidos cento e vinte e dois micro-créditos, gerando cinco mil oitocentos e dezasseis postos de trabalho.

Sobre a formação, a governante realçou que o Instituto Nacional de Formação Profissional, através do Sistema Nacional de Formação Profissional, formou 88 mil seiscentos e setenta e um cidadãos.

Por outro lado, informou que foram reabilitados e reinaugurados os centros de empregos do Cazenga, Caxito, Centro Integrado de Emprego e Formação Profissional do Talatona e concluídas as obras dos Centros Integrados de Emprego e Formação Profissional do Cuíto e de Moçâmedes.

Os centros foram construídos e reabilitados no quadro do Programa de Revitalização, Reabilitação e Modernização dos Centros e Serviços de Emprego (PREMCSE). LIN/OHA