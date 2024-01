Mais de 80 por cento dos funcionários afluem aos postos de trabalho

No primeiro dia laboral de 2024, à ANGOP efectuou uma ronda pelas instituições públicas e privadas para se inteirar da adesão dos profissionais.

Durante a jornada, constatou-se a presença dos funcionários nas instituições como Governo Provincial, Delegação da Justiça, administração municipal do Cuanhama e nos bancos comerciais.

Notou-se o pouco movimento pelas artérias da cidade de Ondjiva, visto que a maioria dos funcionários se dirigiram mais cedo aos seus locais de trabalho.

No mercado informal do Oshomukuio e em alguns estabelecimentos comerciais, foi notório a presença dos vendedores e a exposição dos seus produtos, mas com um movimento fraco de clientes em relação aos dias anteriores.

A directora do Gabinete dos Recursos Humanos do Governo do Cunene, Rosa Bernardo, disse que a presença dos funcionários é positiva, apenas 20 porcento não compareceu ao local de trabalho.

Já o chefe da Inspecção Geral de Trabalho (IGT) no Cunene, Wilson Balundo, disse que os trabalhadores que não compareceram no serviço sofrerão algumas medidas administrativas, que vão desde desconto salarial e redução nos dias de gozo de férias.

Tal como o dia 26 de Dezembro, o 2 de Janeiro é um dia normal de trabalho em Angola.

Criminalidade no Cunene

No período de 31 de Dezembro a 1 de Janeiro, foram registados 15 crimes diversos, sendo nove no Cuanhama, quatro em Namacunde e dois no Ombadja. Destes, 11 estão esclarecidos.

Segundo o director de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando da Polícia Nacional no Cunene, Nicolau Tuvecalela, os crimes incidem em homicídio qualificado com recurso a arma branca, ameaça de morte e violência doméstica, tráfico de liamba, furtos e difamação.

Na sequência dos delitos, disse que foram detidos 10 cidadãos.

Relativamente aos acidentes de viação, falou de quatro caracterizados por colisão entre motociclo, atropelamento, despistes e choque contra obstáculo fixo, que provocaram quatro feridos.

Quanto ao asseguramento da fronteira entre Angola e Namíbia, informou que foram notificadas 33 ocorrências.

Durante o asseguramento da quadra festiva, foram mobilizados quatro mil efectivos dos diferentes órgãos da Delegação do Interior, Forças Armadas Angolanas e instituições privadas.