Google negocia investir na startup de inteligência artificial Character.AI, dizem fontes

O Google, da Alphabet, está em negociações para investir centenas de milhões de dólares na Character.AI, uma startup de chatbot de inteligência artificial em rápido crescimento que busca capital para treinar modelos e atender à demanda dos usuários, informaram duas fontes à Reuters.

O investimento, que poderá ser estruturado como notas conversíveis, segundo uma terceira fonte, aprofundará a parceria existente entre a Character.AI e o Google, na qual a startup utiliza os serviços de nuvem e as Unidades de Processamento Tensorial (TPUs) do Google para treinar modelos.

O Google e a Character.AI não responderam a pedidos de comentários.

Fundada por ex-funcionários do Google, Noam Shazeer e Daniel De Freitas, a Character.AI permite que as pessoas conversem com versões virtuais de celebridades como Billie Eilish ou personagens de anime, enquanto criam seus próprios chatbots e assistentes de IA. É gratuito para uso, mas oferece um modelo de assinatura a 9,99 dólares por mês para usuários que desejam pular a fila virtual para acessar um chatbot.

A Character.AI também está em negociações para captar investimentos de capital de risco, o que pode avaliar a empresa em mais de 5 bilhões de dólares, disseram fontes. Em março, a startup levantou 150 milhões de dólares em rodada liderada pela Andreessen Horowitz, avaliando a empresa em 1 bilhão de dólares.

As negociações com o Google estão em andamento, e os termos do acordo podem mudar, disseram as fontes, que solicitaram anonimato, uma vez que as discussões são privadas.

O Google tem investido em startups de IA, incluindo 2 bilhões de dólares para a fabricante de modelos Anthropic na forma de notas conversíveis, além de seu investimento anterior em participações acionárias. A Anthropic utiliza os serviços em nuvem do Google, assim como sua versão mais recente de TPUs.

Por Krystal Hu, em Nova York, reportagem adicional de Anna Tong e Jeffrey Dastin