Índia retomará restrições às importações de energia solar para impulsionar os produtores locais

A Índia irá reimpor limites aos módulos de energia solar importados, depois de relaxar as restrições durante um ano, num alívio para os fabricantes nacionais que se queixaram de envios mais baratos do exterior.

As regras flexibilizadas terminarão em 31 de março e uma lista aprovada de modelos e fabricantes nacionais entrará em vigor no dia seguinte, informou o Ministério de Energias Renováveis em comunicado no seu site. A lista impede que módulos importados sejam usados no país.

As restrições fazem parte do esforço do primeiro-ministro Narendra Modi para ganhar independência energética, incentivando a produção local de painéis solares. Além de exigir a aprovação governamental para fornecedores de módulos, o país impôs impostos de importação sobre hardware de energia solar. A Índia relaxou temporariamente as regras da “lista aprovada” depois de o governo ter percebido que a capacidade interna não conseguia satisfazer a procura, resultando num hiato de um ano que provocou uma onda de importações provenientes da China e do Vietname.

Devido à isenção, os fabricantes nacionais de módulos sofreram perdas comerciais, uma vez que grandes encomendas foram para a China. Isso resultou na subutilização da capacidade doméstica