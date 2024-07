EUA e Angola em ofensiva pela paz na República Democrática do Congo

Os Estados Unidos e Angola estão envolvidos numa ofensiva diplomática que visa tentar alcançar um cessar fogo durável na República Democrática do Congo, indicou o porta-voz do departamento de Estado Vedant Patel.

Patel comentava a notícia de que um cessar fogo humanitário no leste do Congo Democrático será prolongado até ao próximo dia 3 de Agosto.

“Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os governos do Congo Democrático, Ruanda e Angola para apoiar os esforços diplomáticos regionais para se alcançar uma suspensão durável das hostilidades e para se estabelecer condições para o regresso voluntário das populações deslocadas”, disse o porta voz que se recusou a dizer se havia ou não contatos especifícos diretos entre Washington e o Ruanda que é acusado de apoiar os rebeldes do movimento M23

Na segunda feira o Secretário de Estado americano Antony Blinken manteve conversações telefónicas com o presidente João Lourenço e na altura o Departamento de Estado disse que para além da cooperação bilateral ambos tinham discutido “o Processo de Luanda e os decorrentes esforços para se promover a paz no leste da Republica Democrática do Congo”.

Não foram dados outros pormenores.

O Processo de Luanda é uma iniciativa do Presidente angolano que visa resolver a dimensão interestatal do conflito no leste da República Democrática do Congo (RDC) através da promoção do diálogo entre Kishassa e o Ruanda que alegadamente apoia os rebeldes do M23.