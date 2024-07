Refinaria de Dangote da Nigéria em negociações com a Líbia para garantir petróleo, e interessada no petróleo de Angola

A refinaria de Dangote, na Nigéria, está em negociações com a Líbia para garantir petróleo bruto para a fábrica com capacidade de 650.000 barris por dia (bpd). Segundo a Reuter, a refinaria Dangote poderá também importar petróleo angolano, enquanto busca superar problemas com o fornecimento doméstico.

A refinaria de US$ 20 bilhões, construída pelo homem mais rico da África, Aliko Dangote, nos arredores de Lagos, é a maior da África e foi projetada para acabar com a dependência da Nigéria de combustíveis importados devido à capacidade insuficiente de refino.

Desde que a Dangote iniciou as suas operações em janeiro, ela não conseguiu obter suprimentos adequados de petróleo bruto na Nigéria, que, embora seja o maior produtor de petróleo da África, está enfrentando problemas com roubos, vandalismo em oleodutos e baixo investimento.

Dangote recorreu à importação de petróleo bruto de lugares tão distantes quanto o Brasil e os Estados Unidos.

“Estamos conversando com a Líbia sobre a importação de petróleo bruto”, disse o executivo sénior da refinaria de Dangote, Devakumar Edwin, à Reuters no sábado à noite. “Conversaremos com Angola também e alguns outros países da África.”

Por outro lado, grande parte do gasóleo produzido pela refinaria de Dangote é exportado, não abastecendo o mercado interno. Com esta estratégia, a Dangote evita pesar no mercado cambial para importar petróleo, mas não resolve a escassez de combustível a nível interno, objectivo que esteve na origem da construção da refinaria.

Dados de comerciantes e embarques mostraram que a Dangote está aumentando as exportações de gasóleo para a África Ocidental , conquistando participação de mercado das refinarias europeias.

O regulador upstream da Nigéria entrou em conflito com a Dangote, dizendo que o teor de enxofre em seu gasóleo estava acima dos limites exigidos de 200 partes por milhão (ppm).

Aliko Dangote negou, dizendo que o nível de enxofre era maior quando a produção começou, mas caiu para 88 ppm e cairia para 10 ppm no início de agosto, conforme a produção aumentasse.