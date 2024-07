A principal categoria de fundos ESG da UE sofre saídas recordes

Os investidores sacaram um recorde de 6,2 bilhões de Euros da classe de fundos ESG (Environmental, Social and Governance na sigla inglesa) mais sustentável da União Europeia nos três meses encerrados em 30 de junho, marcando o terceiro trimestre consecutivo de retiradas, de acordo com dados compilados pela Morningstar Inc.

O Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE, que define o que pode ser categorizado como fundos do Artigo 6, 8 ou 9, entrou em vigor em março de 2021. Desde então, o regulamento tem sido amplamente criticado por conter linguagem confusa e definições inadequadas. A regra está agora sob revisão.

Os fundos, registados como Artigo 9, definiram o investimento sustentável como sua meta e devem, portanto, aderir aos requisitos de divulgação ESG mais rigorosos da União Europeia. Os fundos também podem se registar na categoria verde mais clara do Artigo 8, ou não reivindicar nenhuma característica de sustentabilidade, caso em que são considerados Artigo 6.

Enquanto os investidores resgataram dinheiro dos fundos do Artigo 9, eles colocaram 26 bilhões de Euros líquidos em fundos do Artigo 8 durante o segundo trimestre. Durante o mesmo período, 64 bilhões de Euros líquidos foram para fundos baseados na UE que não têm nenhuma meta ambiental, social e de governança.

O mercado de fundos da UE está passando por uma “reformulação completa” à medida que a regulamentação no bloco continua a evoluir, disse Hortense Bioy , chefe de pesquisa de investimento sustentável na Morningstar Sustainalytics. Enquanto a recuperação dos fundos do Artigo 8 está se consolidando, é um quadro muito mais sombrio para os fundos do Artigo 9.

No mês passado, a Autoridade Bancária Europeia, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados e a Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Ocupacionais recomendaram uma revisão total do SFDR, incluindo a substituição das designações dos Artigos 8 e 9. O regime existente “prejudicou o objetivo pretendido das divulgações e criou confusão para os investidores”, escreveram os grupos em uma submissão à Comissão Europeia.

Embora possa levar anos até que uma regulamentação revisada seja revelada, “a esperada remoção” dos títulos dos Artigos 8 e 9 com novas categorias já está impulsionando mudanças no mercado da UE, disse Bioy.

Enquanto isso, 30 fundos do Artigo 8 e 9 removeram termos relacionados a ESG de seus nomes este ano, informou a Morningstar. As mudanças estão ocorrendo depois que a ESMA divulgou novas diretrizes em maio para rotulagem de fundos. Os novos padrões visam proteger os investidores de marketing enganoso e do chamado greenwashing.

Renda fixa é a única classe de ativos que registou entradas nos últimos cinco trimestres para os fundos do Artigo 8 e 9, de acordo com a Morningstar. Isso porque os investidores buscam retornos estáveis com taxas de juros globais em níveis historicamente altos.