Barreiras comerciais entre Reino Unido e Canadá aumentarão devido a falta de acordo

As disposições que permitem ao Reino Unido vender produtos contendo peças da União Europeia ao Canadá sem tarifas expirarão na segunda-feira, depois que os dois países não conseguiram chegar a um acordo sobre extensões.

Enquanto os responsáveis do governo do Reino Unido tentam minimizar o impacto na indústria britânica, especialmente nos fabricantes de automóveis, um crítico considera “embaraçoso” para a política comercial pós-Brexit do país o facto de não ter conseguido chegar a um acordo, mesmo com um aliado próximo.

A formação de laços comerciais mais estreitos com países fora da UE foi elogiada pelos defensores do Brexit, incluindo o primeiro-ministro Rishi Sunak , como um benefício fundamental da saída do bloco. Mas até agora o Reino Unido apenas assinou novos acordos bilaterais de comércio livre com a Austrália e a Nova Zelândia, e esses acordos foram criticados tanto por deputados como por agricultores.

O fracasso em garantir uma extensão das chamadas disposições sobre regras de origem com o Canadá, mesmo depois das últimas conversações entre a Secretária do Comércio do Reino Unido, Kemi Badenoch , e a sua homóloga canadiana, Mary Ng, à margem da conferência da Organização Mundial do Comércio, em Abu Dhabi, no final de Fevereiro, sublinha quão difícil será para o Reino Unido impulsionar o seu comércio isento de tarifas com mercados fora da UE.

Embora a UE ainda seja o maior parceiro comercial do Reino Unido e os trabalhistas tenham prometido aprofundar essa relação num esforço para impulsionar a economia caso ganhem as eleições gerais, os negociadores estão a descobrir em primeira mão que a proximidade do Reino Unido com a UE pode aliená-lo de outros parceiros comerciais.

As medidas relativas às regras de origem afectam diversas indústrias, mas no contexto do comércio Reino Unido-Canadá são particularmente vitais para o sector automóvel do Reino Unido. O Canadá foi o oitavo maior mercado de exportação para as empresas automóveis no ano passado, com exportações totalizando quase 700 milhões de libras (883 milhões de dólares).

Os exportadores que anteriormente poderiam negociar sem tarifas sob disposições de regras de origem serão agora alvo de uma taxa de 6,1%, ou cerca de 3.000 libras por veículo, de acordo com a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis do Reino Unido.