“Não devemos matar as indústrias locais”, Presidente do BAD apoia a refinaria de Dangote contra o governo da Nigéria

Está a criar-se um impasse entre o homem mais rico de África, Aliko Dangote, de nacionalidade nigeriana, e o Presidente da República da economia mais populosa do continente, a Nigéria.

Ferido pelas acusações do governo de seu país de que ele está buscando um monopólio para sua refinaria de petróleo de US$ 20 bilhões, Aliko Dangote disse que abandonou os planos de construir uma grande siderúrgica no país por medo de alegações semelhantes.

Em jogo está a saúde de uma economia que tem lutado para atrair investimentos, e o destino da refinaria de Dangote, a maior do continente, está em jogo. Sem ela, a Nigéria — o maior produtor de petróleo bruto da África — precisará importar quase todo o seu combustível para motores.

Agora, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwunmi Adesina, também de nacionalidade nigeriana, resolveu entrar no barulho defendendo Dangote.

O presidente do BAD, Akinwunmi Adesina, criticou as alegações de “monopólio” contra o presidente do Grupo Dangote, Aliko Dangote. Nas últimas semanas, Dangote esteve em um confronto com as autoridades nigerianas sobre o projeto da Refinaria Dangote e também foi acusado de fabricar produtos inferiores. Na esteira do impasse, ele disse que o conselho de diretores do grupo interrompeu os planos de investir na indústria siderúrgica da Nigéria “para evitar acusações de ser rotulado como um monopólio”. Ao reagir ao desenvolvimento, Adesina descreveu como chocante e criando uma imagem ruim para a Nigéria globalmente.

Numa declaração Adesina afirmou que “numa nação que importa produtos refinados de petróleo há várias décadas, o anormal simplesmente se tornou muito normal. Nenhum investidor inteligente faria um investimento de US$ 19,5 bilhões e desejaria que ele fosse minado por importadores. “Fabricar é extremamente caro e arriscado. Isso é ainda mais verdadeiro na Nigéria, dado o ambiente empresarial e económico muito desafiador, repleto de incertezas e reversões políticas, e onde o modo padrão autodestrutivo de “simplesmente importar” é sempre tão facilmente racionalizado e usado em coro para resolver qualquer problema. “Não podemos e não devemos minar, menosprezar ou matar indústrias locais, e muito menos uma que seja dessa escala — uma joia da industrialização na Nigéria.”

Por Editor Económico

Portal de Angola