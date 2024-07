Banco Central da China volta a baixar as taxas de juros numa tentativa para relançar a economia.

O Banco Central da China reduziu inesperadamente o custo de seus empréstimos de política monetária de um ano na maior redução desde abril de 2020, agindo dias após ter cortado uma taxa básica de curto prazo, num sinal de maior apoio à economia em desaceleração.

O banco central reduziu a taxa da linha de crédito de médio prazo em 20 pontos-base para 2,3%, de acordo com uma declaração na quinta-feira, a primeira redução em quase um ano.

“É basicamente um esforço coordenado entre todas as principais taxas de juros para aliviar a política monetária”, disse Lynn Song , economista-chefe da Grande China no ING Bank. “Vale a pena destacar que esta rodada de flexibilização começou com a RR de sete dias, o que pode ser um sinal de seu papel futuro como a principal taxa de política.”

Os futuros dos títulos da China subiram com o yuan após o corte, embora os movimentos tenham sido modestos.

A série de cortes de taxas do PBOC ressalta a crescente urgência das autoridades em dar suporte ao crescimento, que veio pior do que o esperado no segundo trimestre, já que os gastos vacilantes do consumidor mais do que compensaram um boom de exportação. O banco central se absteve de cortar taxas desde o final do ano passado, pois buscava manter a taxa de câmbio do yuan estável.

O anúncio foi inesperado porque o PBOC normalmente conduz operações de MLF no meio de cada mês, e já havia drenado 3 bilhões de yuans líquidos (US$ 413 milhões) de dinheiro por meio dos fundos no início deste mês, quando um lote deles venceu. O PBOC forneceu 200 bilhões de yuans de MLF na quinta-feira, a maior injeção líquida desde janeiro.

Em conjunto, os cortes nas taxas representam uma modesta rodada de flexibilização desta vez e dificilmente farão diferença em termos de aumento da demanda doméstica na ausência de qualquer melhoria no mercado de trabalho em geral, dizem os economistas.

Os cortes são “úteis, mas o impacto dos cortes nas taxas de juros provavelmente será mais contido, dada a fraca confiança e as expectativas ainda arraigadas de declínio nos preços das casas”, disse Michelle Lam , economista da Grande China na Societe Generale SA. “Isso ainda é insuficiente para reverter as fracas expectativas das pessoas sobre empregos e renda.”

O anúncio surpresa também corre o risco de gerar mais confusão sobre o cronograma das ações políticas do PBOC, já que agora não está claro se as operações do MLF ocorrerão no dia 25 de cada mês em vez do dia 15.

O último corte ocorreu depois que os maiores bancos estatais da China reduziram as taxas de alguns produtos de depósito para aliviar a pressão sobre as margens de lucro após os seus cortes anteriores nas taxas de empréstimo de referência, conhecidas como taxas preferenciais de empréstimo .

Em uma declaração separada, o PBOC revelou que os bancos tomaram apenas 12 bilhões de yuans da cota de 300 bilhões de yuans para o programa de refinanciamento de moradias populares até o final de junho. Ele permite que o banco central forneça financiamento barato aos credores se eles emitirem crédito para ajudar os governos locais a comprar casas não vendidas e convertê-las em moradias subsidiadas.

Esse programa é uma parte importante de um amplo pacote de resgate imobiliário divulgado em maio, que ainda não teve nenhum impacto material na reversão da queda nos preços dos imóveis .