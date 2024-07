O que explica o excedente comercial histórico da China? Vantagens comparativas ou subsídios?

Duas narrativas contraditórias procuram explicar o excedente comercial histórico da China, impulsionado por veículos elétricos, energia renovável e produtos de alta tecnologia. A primeira, do governo chinês, diz que a China beneficia de vantagens comparativas , incluindo alta tecnologia e uma força de trabalho gigante e altamente qualificada. Outra, dos países importadores de produtos chineses, diz que as exportações crescentes de Pequim são um subproduto de políticas distorcidas, incluindo subsídios, que ameaçam o resto do mundo.

O presidente chinês Xi Jinping e o seu governo terão uma oportunidade na semana que vem de reforçar a sua afirmação de que a capacidade industrial da China é um reflexo da concorrência normal. A chamada reunião do Terceiro Plenário do Partido Comunista Chinês, que deverá culminar em 18 de julho, acontece num cenário de angústia cada vez maior sobre o crescimento industrial chinês que excede notavelmente a demanda doméstica da nação.

Os dados divulgados na sexta-feira ofereceram um novo lembrete do desequilíbrio entre a capacidade produtiva da China e a sua demanda interna, com o seu excedente comercial mensal atingindo uma alta histórica de 99 bilhões de dólares em junho.

A China insiste que essa proeza comercial se deve à pura economia. O Primeiro Ministro chinês Li Qiang atribuiu isso à habilidade do país em ciência e tecnologia, e à construção de “um amplo ecossistema de negócios para as empresas buscarem inovação e atualizarem os seus produtos”.

Segundo a versão chinesa, anos de investimento em disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e formação de engenheiros impulsionaram a pesquisa e o desenvolvimento, fortalecendo a vantagem comparativa da China.

A qualidade melhorada e o custo reduzido dos produtos feitos na China atraem consumidores em todo o mundo, e não é uma questão de subsídios, mas o fruto do desenvolvimento industrial orgânico que dá à China uma vantagem comparativa no comércio internacional.

As objeções à posição chinesa foram de novo detalhadas recentemente num discurso esta semana pelo principal funcionário internacional do Tesouro dos EUA, o Subsecretário de Assuntos Internacionais Jay Shambaugh. A mesma posição já tinha sido defendida pela Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, nas duas últimas viagens que fez à China.

De acordo o Tesouro dos EUA, uma análise do Center for Strategic and International Studies mostra que a China gasta 5% do seu PIB em subsídios industriais — uma fatia que é dez vezes maior do que a dos EUA. Também ofusca os subsídios da Alemanha, Japão e do mercado emergente Brasil.

“Em setores como semicondutores, aço e alumínio, a China sozinha é responsável por entre 80% e 90% dos subsídios globais fornecidos a essas indústrias”, disse Shambaugh.

Isso contribuiu para que a China acumulasse um excedente comercial de bens manufaturados que se aproxima de 2% do PIB mundial, ou quase o dobro da parcela do famoso excedente comercial japonês no início da década de 1990, que abalou as relações entre EUA e Japão, de acordo com dados citados por Shambaugh. Na altura, o Japão teve de impor restrições voluntárias à exportação de veículos automóveis para os Estados Unidos.

O subsecretário do Tesouro analisou números ilustrando taxas decrescentes de utilização da capacidade e números crescentes de empresas não lucrativas, todos sugerindo excesso de capacidade na China. Em áreas como o setor de energia solar, as próprias empresas chinesas expressaram preocupações sobre um excesso de oferta .

“Padrões emergentes sugerem que o tamanho dos subsídios na China está apenas aumentando, especialmente em níveis locais e provinciais”, ele também disse.

De qualquer forma, vantagens comparativas ou subsídios, as tensões económicas entre a China e os seus principais parceiros comerciais, nomeadamente os EUA e a UE, correm o risco de se agravar com o aumento dos excedentes comerciais chineses. Não adotar novas medidas para reforçar os gastos domésticos e reduzir a dependência das exportações colocaria a China em risco crescente de ser acusada de protecionismo comercial, independentemente de o presidente dos EUA, Joe Biden, vencer em novembro ou se Donald Trump, que iniciou uma guerra comercial contra a China, prevalecer.

Também não seria solução desviar o excedente chinês para os mercados emergentes, como foi sugerido recentemente por autoridades do Banco Central chinês. Embora o crescimento das exportações chinesas beneficie os países em desenvolvimento até certo ponto, fornecendo insumos para suas indústrias locais, elas também contribuem para o crescente poder de mercado da China, criando novas vulnerabilidades para o mundo em desenvolvimento. Há muito se espera que a ascensão da China na cadeia de valor global, com produtos mais intensivos em capital e alta tecnologia, criaria um mercado crescente para produtos manufaturados intensivos em mão de obra de outros mercados emergentes. Essas esperanças serão frustradas se Pequim não puder reiniciar os motores de seu próprio crescimento doméstico e absorver mais do que exporta atualmente. A menos que Pequim implemente reformas sérias na demanda, as nações em desenvolvimento serão excluídas da manufatura pela sobrecapacidade chinesa, deixando-as dependentes e sem oportunidades de exportação.

Por: José Correia Nunes

Diretor Executivo Portal de Angola