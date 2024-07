Trump diz que Kamala Harris será mais fácil de derrotar do que Biden

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à CNN neste domingo que acha que será mais fácil derrotar a vice-presidente, Kamala Harris, nas eleições de novembro do que seria derrotar o presidente democrata, Joe Biden, que desistiu da candidatura pelo seu partido.

Um repórter da CNN disse no X que Trump fez os comentários à emissora logo depois que Biden anunciou sua decisão.

Biden encerrou sua campanha de reeleição no domingo, depois que outros democratas perderam a fé em sua acuidade mental e capacidade de derrotar Trump. Biden apoiou Kamala para substituí-lo como candidato do partido.

Em sua plataforma Truth Social no domingo, Trump disse que Biden “não estava apto a concorrer à Presidência e certamente não está apto para servir”.

Outros importantes republicanos, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, também disseram que Biden não estava apto a servir como presidente e terminar seu mandato se estivesse deixando o cargo de candidato presidencial democrata. Johnson apelou explicitamente à renúncia de Biden.

Trump, numa publicação na sua plataforma Truth Social, disse: “Sofreremos muito por causa da sua presidência (de Biden), mas remediaremos os danos que ele causou muito rapidamente”.

Trump e Biden estavam empatados nas pesquisas, mas depois do debate algumas pesquisas mostraram Trump um pouco à frente do presidente no confronto para as eleições de novembro.

A campanha de Trump já havia iniciado discussões sobre como redistribuiria os recursos de campanha para a possibilidade de desistência de Biden, disse no domingo uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Dado que qualquer candidato democrata alternativo provavelmente teria pontos fortes e fracos diferentes dos de Biden, disse essa pessoa, a desistência do presidente exigiria repensar onde gastar dinheiro em publicidade e onde aplicar recursos de forma mais geral.

Publicamente, os conselheiros de campanha de Trump e aliados têm dito aos repórteres que não estão preocupados em enfrentar Kamala porque podem simplesmente ligá-la ao histórico de Biden no cargo, particularmente em matéria de imigração e inflação. Eles dizem que tentarão retratar Kamala, e qualquer um dos outros candidatos sugeridos como alternativas aos democratas, como estando à esquerda de Biden em várias políticas.

Por Kanishka Singh e Gram Slattery e Nathan Layne