A economia dos EUA cresceu mais rápido do que o esperado no último trimestre devido à demanda firme

O crescimento económico dos Estados Unidos no primeiro semestre do ano foi sólido, com a economia expandindo a uma robusta taxa anualizada de 2,8% no segundo trimestre, de acordo com novos números do Departamento de Comércio divulgados na quinta-feira, ajustados pela inflação e oscilações sazonais.

O principal motor de crescimento da economia — gastos de consumo — avançou 2,3%, também mais do que o projetado.

Uma medida de inflação subjacente observada de perto pela FED subiu 2,9%, diminuindo em relação ao primeiro trimestre, mas ainda acima das estimativas, mostrou o relatório do Bureau of Economic Analysis na quinta-feira.

Embora o ritmo de crescimento tenha acelerado a partir do primeiro trimestre, os números ainda representam uma moderação em relação ao ano passado. Os gastos do consumidor e a atividade económica mais ampla esfriaram sob o peso das altas taxas de juros, o que está simultaneamente ajudando a domar a inflação gradualmente.

Isso é um bom presságio para o Federal Reserve, que está tentando fazer um pouso suave para a economia e provavelmente começará a cortar as taxas de juros já em setembro. No entanto, será um bom equilíbrio para esfriar o mercado de trabalho o suficiente sem deixar milhões de pessoas sem trabalho, especialmente porque o desemprego já aumentou por três meses consecutivos.

Os rendimentos do Tesouro subiram e o S&P 500 foi negociado em baixa. Não se espera que os formuladores de políticas cortem as taxas quando se reunirem na semana que vem.

Os gastos do consumidor foram impulsionados principalmente por uma recuperação em bens duráveis, como carros e móveis, bem como um avanço mais moderado nos gastos com serviços em comparação ao primeiro trimestre, de acordo com o relatório do PIB.

Os gastos do governo contribuíram mais para o PIB em comparação aos três primeiros meses do ano, impulsionados pelos gastos com defesa.

O investimento empresarial cresceu no ritmo mais rápido em quase um ano, liderado pelo maior avanço em equipamentos desde o início de 2022. Um relatório separado na quinta-feira mostrou que os pedidos feitos a fábricas dos EUA para equipamentos empresariais, excluindo aeronaves e defesa, aumentaram em junho no maior ritmo desde o início do ano passado — recuperando-se de um declínio considerável no mês anterior.

No futuro, os analistas esperam que a economia desacelere mais notavelmente no segundo semestre do ano, à medida que o mercado de trabalho perde força, desacelerando ainda mais o crescimento da renda e sofrendo um impacto maior nos gastos do consumidor.

A força duradoura da economia também é uma bênção para a administração Biden e deverá ajudar na campanha presidencial da vice-presidente Kamala Harris. Apesar do Fed aumentar agressivamente as taxas de juros para conter a inflação, que está em uma alta de 23 anos desde julho passado, a economia até agora evitou uma recessão.