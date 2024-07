Um mundo de baixo crescimento é um mundo desigual e instável – Diretora geral do FMI na reunião do G20

Por Kristalina Georgieva

Directora Geral do FMI

A economia global está estagnada, o que pode representar um grande golpe na luta contra a pobreza e a desigualdade.

Os ministros das finanças e governadores de bancos centrais do Grupo dos Vinte reunidos esta semana no Rio de Janeiro enfrentam uma perspectiva preocupante.

Como mostra a última atualização do World Economic Outlook do FMI , o crescimento global deve atingir 3,2% este ano e 3,3% em 2025, bem abaixo da média de 3,8% da virada do século até a pandemia. Enquanto isso, as projeções de crescimento de médio prazo continuam a definhar em seu menor nível em décadas.

Para ter certeza, a economia global mostrou uma resiliência encorajadora a uma sucessão de choques. O mundo não caiu em recessão, como alguns previram quando os bancos centrais ao redor do mundo aumentaram as taxas de juros para conter a inflação.

No entanto, à medida que superamos os anos de crise da pandemia, precisamos evitar que o mundo caia em um período prolongado de crescimento anémico que acirra a pobreza e a desigualdade.

A pandemia já atrasou a luta. A pobreza extrema aumentou após décadas de declínio, enquanto a fome global aumentou e o declínio de longo prazo na desigualdade entre os países estagnou.

Uma nova análise do FMI sugere que períodos de estagnação com duração de quatro anos ou mais tendem a aumentar a desigualdade de renda dentro dos países em quase 20% — consideravelmente mais do que o aumento devido à recessão total.

Durante períodos de estagnação, a criação lenta de empregos e o crescimento salarial aumentam o desemprego estrutural e reduzem a parcela da renda de um país que flui para os trabalhadores. Juntamente com o espaço fiscal limitado, essas forças tendem a aumentar a lacuna entre aqueles no topo e na base da escala de renda.

Em outras palavras, quanto mais tempo ficarmos presos em um mundo de baixo crescimento, mais desigual esse mundo se tornará. Isso por si só seria um retrocesso para o progresso que fizemos nas últimas décadas. E, como vimos, a crescente desigualdade pode fomentar o descontentamento com a integração económica e os avanços tecnológicos.

Portanto, é oportuno que o Brasil tenha feito do combate à desigualdade, pobreza e fome uma prioridade de sua presidência do G20. Com as políticas certas, ainda podemos escapar de uma armadilha de baixo crescimento e desigualdade crescente, enquanto trabalhamos para reduzir a pobreza e a fome.

Três áreas prioritárias de políticas.

Preparando o crescimento inclusivo

Primeiro, precisamos abordar o problema subjacente do crescimento lento. A maior parte do declínio do crescimento nas últimas décadas foi impulsionada por uma queda na produtividade. Um grande motivo para a queda é que o trabalho e o capital não estão fluindo para as empresas mais dinâmicas.

Mas uma mistura inteligente de reformas poderia impulsionar o crescimento de médio prazo. Medidas para promover a competição e melhorar o acesso ao financiamento poderiam fazer com que os recursos fluíssem de forma mais eficiente, aumentando a produtividade. Enquanto isso, trazer mais pessoas para a força de trabalho, como mulheres, poderia combater o entrave ao crescimento causado pelo envelhecimento da população.

Também não podemos esquecer o papel que o comércio aberto desempenhou como um motor de crescimento e empregos. Nos últimos 40 anos, a renda real per capita dobrou globalmente, enquanto mais de um bilhão emergiu da pobreza extrema. No mesmo período, o comércio como uma parcela do produto interno bruto aumentou pela metade. É verdade que nem todos beneficiaram do comércio, e é por isso que devemos fazer mais para garantir que os ganhos sejam compartilhados de forma justa. Mas fechar nossas economias seria um erro.

Tornar as políticas fiscais centradas nas pessoas

Em segundo lugar, precisamos fazer mais para garantir que as políticas fiscais apoiem os membros mais vulneráveis da sociedade.

O desafio é que muitas economias estão enfrentando severas pressões fiscais. Em países em desenvolvimento, os custos do serviço da dívida estão ocupando uma parcela maior da receita tributária em um momento em que eles estão lidando com uma lista crescente de demandas de gastos, desde investimentos em infraestrutura até o custo de adaptação às mudanças climáticas. Um esforço fiscal gradual e focado nas pessoas pode aliviar os riscos fiscais, ao mesmo tempo em que limita qualquer impacto negativo no crescimento e na desigualdade, inclusive aumentando a receita, melhorando a governança e protegendo programas sociais.

Há muito espaço para países em desenvolvimento arrecadarem mais receita por meio de reformas tributárias — até 9% do PIB, de acordo com nossa pesquisa. No entanto, é crucial adotar uma abordagem progressiva, o que significa garantir que aqueles que podem pagar mais impostos contribuam com sua parcela justa. Tributar renda de capital e propriedade, por exemplo, oferece uma maneira relativamente progressiva de arrecadar mais receita tributária.

Independentemente da estratégia, as pessoas precisam ter confiança de que os impostos que pagam serão usados para fornecer serviços públicos — não para enriquecer aqueles no poder. Melhorias na governança, como aumentar a transparência e reduzir a corrupção, também devem fazer parte da equação.

Ao mesmo tempo, programas de gastos sociais podem fazer uma grande diferença na desigualdade, inclusive por meio de refeições escolares, seguro-desemprego e pensões. Estes devem ser protegidos. Programas de transferência de renda bem direcionados — como o Bolsa Família do Brasil — podem dar suporte aos vulneráveis.

A pesquisa do FMI mostra que políticas redistributivas fortes em uma economia crescente do G20 — como programas de gastos sociais e investimento público em educação — podem reduzir a desigualdade entre 1,5 e 5 vezes mais do que políticas mais fracas.

Fortalecimento do Backstop Global

Por fim, precisamos de uma forte rede de segurança financeira global para países que precisam de suporte. Com esse objetivo em mente, o FMI está trabalhando em um pacote de reformas para nossa estrutura de empréstimos.

Para continuar a atender às necessidades de nossos membros mais vulneráveis, estamos revisando o nosso instrumento de empréstimo concessional para países de baixa renda, o Poverty Reduction and Growth Trust. Com a demanda esperada para exceder os níveis pré-pandémicos, é vital que nossos membros se unam para garantir que o PRGT tenha recursos adequados e que suas finanças de longo prazo sejam colocadas em uma base sustentável.

Também estamos analisando de perto a nossa política de sobretaxa pela primeira vez em quase uma década. A revisão visa garantir que possamos continuar a fornecer financiamento a taxas acessíveis para membros que precisam do nosso suporte.

No ano passado, nossos membros nos deram um forte voto de confiança ao concordar em aumentar nossos recursos de cota permanente, permitindo-nos manter nossa capacidade de empréstimo. Estou contando com os membros do G20 para ratificar o aumento agora.

Uma das lições da história recente é que não devemos ignorar aqueles deixados para trás pelo progresso econômico e tecnológico — sejam eles indivíduos dentro de um país ou nações inteiras lutando para fechar a lacuna. Mas com as políticas certas e trabalhando juntos, podemos construir um mundo próspero e equitativo para todos.