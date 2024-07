Presidente João Lourenço em Accra para reunião da União Africana

Os líderes africanos iniciaram este domingo 21 de Julho, em Accra, República do Ghana, uma Cimeira para discutir os mecanismos para acelerar o processo de integração das comunidades econômicas regionais,na qual está presente,o Presidente de Angola,João Lourenço, na qualidade de líder dos Estados da África Austral.

A Cimeira organizada pela União Africana, subordinada ao tema “Educar e Capacitar a África para o Século XXI”, visa entre outros objectivos, promover uma divisão do trabalho e colaboração efectiva da União Africana com as comunidades econômicas, os mecanismos regionais e os Estados do continente.

Os líderes africanos preconizam criar uma maior coordenação nas políticas da União Africana e das comunidades econômicas regionais, para acelerar o processo de integração com a identificação de áreas de cooperação regional, continental e global.

De acordo com fontes diplomáticas angolanas, o Presidente João Lourenço, vai discursar no encontro em nome da SADC e manterá conversas diplomáticas de interesse continental.

Além da SADC, participam na Cimeira, as comunidades econômicas regionais, nomeadamente, a CEDEAO, a CAO, a CEEAC, a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e, parceiros internacionais.