África do Sul arrecadará US$ 2,4 bilhões com o Pacto Climático este ano

O Tesouro Nacional da África do Sul disse que espera que até 2,4 bilhões de dólares ingressem no país este ano a partir de um pacto de financiamento climático com algumas das nações mais ricas do mundo.

A África do Sul garantiu promessas de 9,3 bilhões de dólares sob a chamada Just Energy Transition Partnership — um acordo com a Alemanha, França, União Europeia, Reino Unido, EUA, Holanda e Dinamarca — na forma de subsídios, empréstimos e garantias. Embora o pacto tenha sido inicialmente assinado em 2021, uma série de contratempos processuais e brigas internas no governo sul-africano sobre a promessa de fechar usinas de carvão atrasou a sua implementação.

“Estamos atualmente nos envolvendo com os parceiros para levantar mais financiamento do pacote JET”, disse Mmakgoshi Lekhethe , vice-diretor-geral de gestão de ativos e passivos do Tesouro Nacional, aos repórteres na segunda-feira, à margem de uma conferência em Pretória. “O objetivo final é realmente avançar em direção ao desenvolvimento de uma boa estratégia de crescimento.”

O pacto da África do Sul é visto como um protótipo para programas semelhantes que estão sendo desenvolvidos agora com o Vietnam, Senegal e Indonésia. Juntos, os JETPs totalizam mais de 40 bilhões de dólares em investimentos prometidos aos países em desenvolvimento com a condição de que eles diminuam a sua dependência de combustíveis fósseis que causam o aquecimento global.

O dinheiro sustenta a recomendação da Comissão Presidencial do Clima da África do Sul de que o governo crie um órgão que oriente e angarie investimentos para a transição energética.

A África do Sul depende do carvão para cerca de 80% da sua geração de eletricidade e tem a economia mais intensiva em carbono de todas as nações do Grupo dos 20.

O mais recente revés ao programa foi uma solicitação feita em junho aos Fundos de Investimento Climático vinculados ao Banco Mundial para que operassem três usinas a carvão abaixo da capacidade, em vez de fechá-las, como havia sido inicialmente acordado.

A África do Sul tem de explicar ao CIF até o final de outubro como fará isso. A aceitação de seu plano é necessária para garantir 500 milhões de dólares em empréstimos concessionais do fundo, o que por sua vez acionaria cerca de outros 2 bilhões de dólares em empréstimos de instituições financeiras de desenvolvimento e empresas privadas.

Dipak Patel, chefe de finanças climáticas e inovação da Comissão Presidencial do Clima, disse que o ritmo lento de implementação da África do Sul era necessário para garantir o apoio das comunidades locais aos investimentos.

Isso inclui facilitar o investimento em usinas de energia renovável, linhas de transmissão e fornecer meios de subsistência alternativos para mineradores de carvão, trabalhadores de usinas de energia e comunidades dependentes de atividades económicas ligadas ao combustível fóssil mais poluente.

“O objetivo é harmonizar todos os nossos esforços, públicos e privados, para garantir que ninguém fique para trás na transição.”, disse Patel.