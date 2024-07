Leak: Galaxy S25 Ultra poderá ter ecrã com molduras curvas

Os rumores sobre o Galaxy S25 Ultra da Samsung estão a aquecer a comunidade tecnológica. De acordo com um conhecido leaker Ice Universe, a Samsung pode trazer de volta as bordas arredondadas, lembrando o design do Galaxy Note 7, mas com uma abordagem mais moderna e segura.

Além disso, o próximo flagship promete ser mais fino do que os seus antecessores, oferecendo uma experiência de uso mais confortável e ergonômica. Pode ler a nossa análise do Samsung Galaxy S24 Ultra.

Design e Conforto Aprimorados

A Samsung parece estar a ouvir os seus consumidores e a adaptar-se às suas necessidades. O Galaxy S25 Ultra, previsto para ser lançado em 2025, pode abandonar o design mais “caixote” do Galaxy S24 Ultra e adotar bordas arredondadas.

Esta mudança pode fazer com que o dispositivo seja mais agradável de segurar, evitando os cantos pontiagudos que muitos utilizadores acham desconfortáveis. No entanto, essa alteração significa que as capas dos modelos anteriores não serão compatíveis com o novo design, obrigando os utilizadores a adquirir novas proteções para os seus dispositivos.

Mais Fino e Elegante

Uma das características mais esperadas do Galaxy S25 Ultra é a sua espessura. O dispositivo está previsto para medir apenas 8,4mm de espessura, comparado com os 8,6mm do Galaxy S24 Ultra e os 8,9mm do Galaxy S23 Ultra. Esta redução gradual na espessura dos dispositivos da Samsung é uma tendência que a empresa parece estar a seguir rigorosamente.

Esta diminuição na espessura não vem sem desafios. A capacidade da bateria tem sido um limite difícil de ultrapassar, permanecendo em torno de 5,000mAh. No entanto, a Samsung pode adotar tecnologias inovadoras como a ‘Glacier Battery’, semelhante à utilizada pela OnePlus no Ace 3 Pro, permitindo a inclusão de baterias mais densas em energia sem comprometer a espessura do dispositivo.

Tecnologia e Especificações

Embora ainda não tenhamos todos os detalhes sobre as especificações do Galaxy S25 Ultra, as expectativas são altas. Com a promessa de um design mais fino e elegante, é provável que o dispositivo venha equipado com a mais recente tecnologia de baterias, oferecendo uma duração maior sem aumentar o tamanho físico. Esta inovação pode fazer do Galaxy S25 Ultra um dos smartphones mais desejados do mercado.

Além das melhorias no design e na bateria, espera-se que o Galaxy S25 Ultra mantenha ou melhore as características que tornaram os seus antecessores populares, como a qualidade da câmara, a velocidade do processador e a qualidade do display.

Conclusão

O Galaxy S25 Ultra está a preparar-se para ser uma das grandes novidades do próximo ano. Com um design mais fino e bordas arredondadas, a Samsung está a focar-se no conforto e na ergonomia, sem comprometer a performance. À medida que nos aproximamos do lançamento oficial, continuaremos a receber mais informações sobre este dispositivo inovador. Fique atento para mais atualizações sobre o próximo grande lançamento da Samsung.

Com estas inovações, a Samsung continua a liderar o caminho no design e na tecnologia dos smartphones, oferecendo dispositivos que não só atendem às necessidades dos consumidores, mas também definem novos padrões na indústria móvel.

Por Bruno Peralta