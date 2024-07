A Inteligência Artificial ameaça os compromissos climáticos de grandes empresas de tecnologia

O Google divulgou o seu relatório ambiental esta semana. Não é uma leitura reconfortante. Apesar dos melhores esforços da gigante da tecnologia para operar seus negócios de forma sustentável, as emissões de GEE aumentaram 13% em relação ao ano anterior e aumentaram quase 50% em comparação com a linha de base de 2019.

O Google e a Microsoft prometeram reduzir as emissões até o final da década, mas novas divulgações mostram que os seus números estão indo na direção errada, escreve H. Claire Brown para o WSJ Pro Sustainable Business.

O motivo? A Inteligência Artificial (IA). Ou melhor, a expansão de data centers necessária para atender às necessidades de seu apetite insaciável. Mas, o Google não está sozinho nisso. Os relatórios de sustentabilidade de outras empresas de tecnologia contam histórias semelhantes. Saberemos como a Amazon se saiu quando ela publicar os seus números mais recentes, previstos para a semana que vem.

O boom da IA é substancialmente responsável pela falta de progresso. Grandes modelos de linguagem como ChatGPT são alimentados por data centers que consomem muita energia, e a IA deve aumentar as demandas de eletricidade dos data centers em 50% até 2027. A construção de data centers e as atualizações de infraestrutura de rede também aumentam o consumo de energia.

As empresas de tecnologia têm insistido que, embora a IA possa estar impulsionando a demanda crescente por eletricidade no momento, ela também será responsável por economias massivas de energia em outros lugares. O Google, por exemplo, trabalhou em uma ferramenta alimentada por IA que ajudaria os aviões a evitar a geração de rastros de condensação, que respondem por 57% do impacto do aquecimento global da aviação, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.

Ainda não está claro se os ganhos de eficiência cancelarão o uso de energia. E mesmo que o façam, o maior impacto provavelmente será sentido em outros setores, como viagens aéreas e construção. Isso deixa as empresas de tecnologia com problemas de emissões cada vez maiores em seus balanços de carbono.