Fornecedores de petróleo dos EUA penetram em mercados outrora dominados pela OPEP+

A OPEP+ continua a limitar a produção de petróleo num esforço para apoiar os preços do petróleo, mas os Estados Unidos — com a sua produção recorde e exportações crescentes — estão a tornar essa tarefa particularmente difícil. Por outras palavras, a batalha global pela quota de mercado está novamente a aquecer.

O petróleo dos Estados Unidos penetra em mercados outrora dominados pela OPEP e seus aliados. As exportações de petróleo dos EUA estabeleceram cinco novos recordes mensais desde que as nações ocidentais começaram a impor sanções à Rússia em 2022. E com as restrições comerciais à Venezuela previstas para serem renovadas em abril, os barris americanos estão a começar a substituir o petróleo sancionado na Índia, um dos maiores compradores de petróleo ilícito vindo da Rússia.

A mudança sublinha até que ponto as sanções ajudaram o petróleo americano a conquistar quotas de mercado em todo o mundo. A interrupção dos fluxos de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia criou uma atração para os barris americanos. As remessas para a Europa e a Ásia aumentaram na sequência, transformando os EUA num dos maiores exportadores do mundo.

A produção recorde dos EUA – ocorrida quando a OPEP e os seus aliados restringem a sua própria oferta – também ajudou os produtores americanos a ganharem uma maior posição nos mercados externos. Os preços do petróleo estão a refletir isso, com o WTI em Houston a ser negociado perto dos níveis mais elevados desde outubro.

A produção de petróleo dos EUA superou as expectativas em 2023, à medida que os ganhos de eficiência e produtividade surpreenderam o mercado e compensaram alguns dos cortes de produção da OPEP+.

A produção dos EUA continua a aumentar e a produção da OPEP e da Rússia está a diminuir, o que significa que os Estados Unidos terão, por definição, mais quota de mercado.

A Índia – o terceiro maior importador de petróleo bruto e o segundo maior comprador de Moscovo, depois da China – é o último mercado a registar um influxo de petróleo dos EUA. Os embarques americanos para a Índia deverão saltar em março para o maior nível em quase um ano, de acordo com dados da empresa de rastreamento de petróleo bruto Kpler.

Ao mesmo tempo, as importações de petróleo russo caíram cerca de 800 mil barris por dia desde o ponto mais alto do ano passado, mostra o acompanhamento dos petroleiros da Bloomberg. As remessas russas poderão diminuir ainda mais, com as refinarias de petróleo indianas a deixarem de aceitar cargas de navios-tanque propriedade da empresa estatal Sovcomflot PJSC, que foi recentemente sancionada pelos EUA.

Embora o fornecimento dos EUA não possa substituir totalmente o petróleo russo devido às diferenças na qualidade do petróleo e nos tempos de viagem, “há definitivamente um certo impulso no sentido de extrair mais petróleo dos EUA”, disse Matt Smith, analista-chefe de petróleo para as Américas na Kpler.

As refinarias indianas também suspenderam as compras da Venezuela antes do término da isenção de sanções dos EUA, em meados do próximo mês. Esses suprimentos agora estão prestes a atingir o nível mais baixo este ano.

Mesmo antes da última série de restrições comerciais, os EUA estavam rapidamente a tornar-se um fornecedor importante para a Ásia, onde as importações dos EUA atingiram um recorde anual no ano passado, de acordo com a EIA.

E na Europa, que tem evitado largamente o petróleo russo desde o início da guerra na Ucrânia, os embarques dos EUA atingirão um recorde de 2,2 milhões de barris por dia em Março, de acordo com dados de monitorização de navios compilados pela Bloomberg.

É certo que nem toda a influência da Europa se deve a sanções. As importações para a Holanda aumentaram desde que o West Texas Intermediate foi incluído no índice de referência do Brent no ano passado, garantindo que o petróleo bruto dos EUA se tornaria parte das importações europeias.

Mas os envios aumentaram acentuadamente após a imposição de sanções, à medida que as nações europeias procuravam fontes de abastecimento não russas. As importações dos EUA para França aumentaram quase 40% de 2021 a 2023, enquanto para Espanha aumentaram 134%.

À medida que a produção dos EUA continua a aumentar gradualmente, cada barril adicional produzido será provavelmente exportado, retirando assim quotas de mercado à OPEP+.

Por Editor Económico

Portal de Angola