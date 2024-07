EUA: Onde Kamala Harris se posiciona em relação às alterações climáticas e porque é que isto a torna vulnerável aos ataques de Trump

A retirada de Joe Biden da corrida presidencial de 2024 — cedendo a semanas de pressão após um debate desastroso em junho e pesquisas que mostraram probabilidades piores contra o seu rival republicano, Donald Trump — vira a disputa de cabeça para baixo apenas a 3 meses das eleições presidenciais.

Biden apoiou a vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo como candidata democrata, e na segunda-feira tudo indicava que Harris teria o apoio da grande maioria dos líderes democratas. Mas ainda há muitas incógnitas. Desafiantes podem surgir, levando a uma convenção contestada ou negociada .

Eis um resumo do currículo de Harris sobre o clima, que pode torná-la vulnerável aos ataques de Trump.

Embora Kamala Harris tenha tido uma vice-presidência relativamente apagada, ela apoiou fortemente a política de Joe Biden sobre a acção climática, particularmente a Lei de Redução da Inflação de 2022, o maior investimento na redução de emissões e no aumento de energia limpa na história dos EUA, e na adesão ao Acordo de Paris depois de Trump ter retirado os EUA do acordo.

Durante o seu mandato como procuradora-geral da Califórnia, Kamala Harris processou empresas de combustíveis fósseis, processou uma empresa de oleodutos por um vazamento de petróleo e investigou a Exxon Mobil Corp. por enganar o público sobre as mudanças climáticas.

Agora, com a vice-presidente subitamente na disputa pela indicação democrata depois que o presidente Joe Biden abandonou a sua tentativa de reeleição no domingo, esse histórico é de profundo interesse tanto para a indústria energética dos EUA e do resto do mundo quanto para os ativistas climáticos.

A Conferência anual sobre a acção climática, COP 29, terá lugar em fins de novembro, logo após às eleições americanas.

Uma possível presidência de Harris é vista como mais agressiva que a de Biden no combate às empresas petrolíferas por poluição e na abordagem da justiça ambiental.

Embora seja improvável que Harris faça grandes mudanças na direção traçada por Biden sobre as mudanças climáticas, a sua oposição à exploração offshore e ao fracking sugere que ela seria uma feroz antagonista da indústria petrolífera se garantir a nomeação democrata e vencer a Casa Branca em novembro.

Analistas e defensores ambientais dizem que sua posição sobre o desenvolvimento de combustíveis fósseis a coloca à esquerda de Biden. Embora ele tenha se movido para interromper temporariamente as vendas de arrendamentos de petróleo offshore em sua primeira semana no cargo, ele não cumpriu a sua promessa de campanha de proibir completamente novas autorizações para terras e águas públicas.

Claro, o papel de Harris como procuradora-geral da Califórnia — uma posição que ela ocupou por seis anos — a colocou numa posição naturalmente combativa contra empresas que supostamente violaram leis estaduais. Não há garantia de que ela seria tão pugilística na Casa Branca.

Ainda assim, quando fez campanha para a eleição de 2019, Harris enfatizou as suas lutas contra as empresas petrolíferas e delineou planos para intensificar a fiscalização ambiental federal e responsabilizar os poluidores.

Em última análise, a sua prioridade — e a de qualquer democrata que busque a indicação presidencial do partido — seria preservar as conquistas climáticas de Biden.

Trump mobilizará certamente o lobby petrolífero contra Harris.

Mas também é verdade que o discurso sobre a transição energética tem sido temperado nos últimos tempos com a necessidade de se salvaguardar a segurança energética e garantir uma transição económica ordenada.

As companhias de petróleo continuam a investir massivamente no petróleo e no gás e novos produtores, como a Namíbia e a Guiana, aparecem no mercado petrolífero.

Na UE, a necessidade de equilibrar a transição energética com a segurança energética e uma transição económica ordenada é claramente visível no programa apresentado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para o seu segundo mandato.

Neste contexto, é muito provável que a candidata presidencial dos EUA, Kamala Harris, seja mais pragmática na abordagem das questões climáticas do que a procuradora-geral da Califórnia Kamala Harris.

Por José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola