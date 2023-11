Nigéria e Alemanha assinam acordo de energia renovável e gás de 500 milhões de dólares

Empresas nigerianas e alemãs assinaram na terça-feira dois acordos em Berlim que incluem um pacto de energia renovável de 500 milhões de dólares e um acordo de exportação de gás, fortalecendo ainda mais os laços económicos entre as duas nações.

O Union Bank da Nigéria e o Grupo DWS da Alemanha assinaram um memorando de entendimento (MoU) sobre energia renovável. O acordo procura aproveitar 500 milhões de dólares em investimentos em projetos de energia renovável em toda a Nigéria, principalmente em comunidades rurais, disse o porta-voz Ajuri Ngelale num comunicado.

Um segundo memorando de entendimento sobre parceria de exportação de gás foi acordado entre a Riverside LNG da Nigéria e a alemã Johannes Schuetze Energy Import AG. Nos termos do acordo, a Nigéria fornecerá anualmente 850 mil toneladas de gás natural à Alemanha, valor que deverá aumentar para 1,2 milhões. As primeiras entregas serão em 2026, disse Ngelale.

O acordo ajudará a processar cerca de 50 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural que, de outra forma, teria sido queimado.

A Nigéria detém as maiores reservas de gás de África, com mais de 200 biliões de pés cúbicos, mas queima cerca de 300 milhões de pés cúbicos diariamente devido a instalações de processamento inadequadas.

O presidente Bola Tinubu, que participa da conferência do Pacto do G20 com a África em Berlim, saudou os acordos.

Durante a conferência, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a Alemanha investirá 4 mil milhões de euros em projectos de energia verde em África até 2030, observando que estes poderiam, por sua vez, ajudar a maior economia da Europa a alcançar a sua própria transição para a neutralidade carbónica.

A Alemanha terá de importar grandes quantidades de hidrogénio verde daqui para frente, inclusive de África, se quiser atingir o seu objectivo de emissões líquidas zero até 2045, disse ele num fórum empresarial germano-africano em Berlim.

O fórum precedeu a cimeira do Pacto do G20 com África, que visa angariar investimentos no continente com o crescimento mais rápido do mundo, coordenando as agendas de desenvolvimento de países com mentalidade reformista e identificando oportunidades de negócios.

Sob Tinubu, a Nigéria embarcou nas reformas mais ousadas em décadas, eliminando um popular subsídio à gasolina e levantando restrições ao comércio de divisas. Tinubu procura tornar a Nigéria atraente para os investidores enquanto se esforça para reanimar a sua economia, que é pressionada por um crescimento lento, uma dívida recorde, uma inflação de dois dígitos e o roubo de petróleo bruto, o seu principal produto de exportação.