Banco Central da Nigéria não consegue conter a queda do Naira

As intervenções do Banco Central da Nigéria não conseguiram até agora impedir a queda do naira. O Banco Central deverá decidir esta segunda-feira sobre as taxas de juro para combater a inflação e apoiar a moeda no mercado cambial. Anunciou a agência Bloomberg.

A naira enfraqueceu 5,1% na semana passada, para 1.533,99, o nível mais fraco em relação ao dólar desde 20 de março, de acordo com preços fornecidos pela FMDQ, a plataforma de negociação que define a taxa oficial. Isso reverteu o ganho anterior de 4%, após o banco central ter vendido dólares no mercado para aumentar a liquidez.

O Banco Central da Nigéria interveio no valor de 80 a 100 milhões de dólares, de acordo com Samir Gadio , chefe de estratégia para África do Standard Chartered Bank. Isso ajudou a liquidez no mercado de câmbio a mais que dobrar, para US$ 289 milhões.

O governo do presidente Bola Tinubu , que completa um ano no cargo em 29 de maio, desvalorizou a naira duas vezes no ano passado, numa tentativa de atrair investidores e restaurar a credibilidade da moeda. Ainda assim, a unidade local tem sido volátil. Apreciou 40% entre meados de março e início de abril, antes de enfraquecer 24% no mês passado.

O comité de política monetária do banco central reúne-se hoje e espera-se que aumente ainda mais as taxas numa tentativa de manter os investidores estrangeiros interessados nos títulos nigerianos.

O regulador elevou as taxas em 600 pontos base acumulados em duas reuniões em Fevereiro e Março, numa tentativa de conter a inflação , que está no seu nível mais alto em 28 anos.