Nas vésperas das eleições, o ANC na África do Sul caminha na corda bamba política sobre o encerramento de centrais a carvão

O frágil sector energético da África do Sul e as consequências económicas da luta da empresa estatal Eskom para manter as luzes acesas são questões importantes nas eleições de 29 de Maio, que as sondagens preveem que poderão levar o ANC a perder a sua maioria parlamentar de 30 anos.

Mas enquanto o Presidente Cyril Ramaphosa procura equilibrar a necessidade de aumentar a produção de energia com a diminuição do financiamento para o carvão – que gera 80% da energia do país – e as exigências globais de descarbonização da África do Sul, a questão está a dividir o seu partido.

Em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Komati, uma cidade na província de Mpumalanga, um reduto do ANC na cintura carbonífera do país, onde o encerramento de uma central a carvão com 60 anos e 1.000 megawatts desencadeou uma reacção negativa local e nacional.

Para substituir a central a carvão, a Eskom está a instalar 370 megawatts de armazenamento solar, eólico e de bateria em Komati. Pretende ser um modelo para futuros encerramentos de estações de carvão e criar empregos e programas de formação no sector das energias renováveis.

Mas residentes locais dizem que até agora não viram nada além de desemprego, pobreza e aumento da criminalidade.

Os ministros de Ramaphosa acumularam críticas.

O Ministro de Recursos Minerais e Energia, Gwede Mantashe, classificou o fechamento de Komati como um desastre. O Ministro da Eletricidade, Kgosientsho Ramokgopa, considerou isso um erro e pressionou com sucesso o gabinete para adiar futuros fechamentos.

Os principais rivais do ANC – e potenciais parceiros de coligação caso este perca a maioria – estão a propor as suas próprias soluções.

Os Combatentes pela Liberdade Económica, de esquerda, querem parar com o desmantelamento das centrais a carvão e acrescentar nova capacidade nuclear, enquanto a Aliança Democrática, de centro-direita, quer liberalizar o sector e quebrar o monopólio da Eskom.

Anos de má gestão, corrupção e negligência paralisaram a Eskom. Apagões quase diários travaram o crescimento económico e contribuíram para uma das taxas de desemprego mais elevadas do mundo.

A Eskom está a levar a sua frota envelhecida ao limite . Mas isso está a minar os compromissos que a África do Sul, o 14.º maior produtor mundial de emissões de carbono provenientes da produção de energia, assumiu no âmbito do acordo climático de Paris.

Os parceiros globais da África do Sul não são os únicos preocupados. Um inquérito aos jovens divulgado este mês pela Ichikowitz Family Foundation, com sede em Joanesburgo, que apoia projetos de conservação da vida selvagem e de capacitação dos jovens, concluiu que 63% dos entrevistados sul-africanos estavam “muito preocupados” com as alterações climáticas, um salto de 26 pontos em apenas dois anos.

No entanto, financiar uma mudança do carvão poderia custar até 46 mil milhões de dólares.

Esta é uma conta demasiado pesada para o governo, por isso está a recorrer aos Estados Unidos e aos países europeus ricos, que prometeram um financiamento inicial de 8,5 mil milhões de dólares, a maior parte deles empréstimos.

A África do Sul comprometeu-se a reduzir as emissões para entre 350 e 420 milhões de toneladas métricas anualmente até 2030, contra 442 milhões de toneladas nesta década.

Os residentes em Mpumalanga, que produz a maior parte da energia da África do Sul e é o coração de uma indústria do carvão que emprega mais de 90.000 pessoas estão céticas.

Com milhares de mineiros sindicalizados e trabalhadores da Eskom, Mpumalanga é um bastião do trabalho organizado, a base do apoio do ANC. Os empresários do carvão são os principais financiadores do ANC.