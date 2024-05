Os EUA pretendem remodelar as cadeias de abastecimento globais na Ásia, e a China contorna isso com investimentos em países asiáticos

Os aumentos tarifários do presidente Joe Biden sobre uma série de importações chinesas são apenas as últimas medidas dos EUA numa campanha de anos que está a reconfigurar as rotas comerciais asiáticas, anunciou a agência Bloomberg.

As crescentes exportações de Taiwan para os EUA são apenas um exemplo de como as tensões entre grandes potências já remodelaram as cadeias de abastecimento – e como a China está a ficar de fora de algumas delas.

As vendas de Taiwan para os mercados dos EUA aumentaram mais de 80% em abril em relação ao ano anterior, atingindo um recorde, segundo dados divulgados no fim de semana. Nos primeiros quatro meses de 2024, os envios para os EUA ultrapassaram os envios para a China , que continuaram a diminuir. Mesmo quando Hong Kong é incluída, a participação da China no comércio da ilha está a diminuir.

A administração Biden procedeu a uma nova ronda de aumentos de tarifas na semana passada sobre uma série de produtos chineses, desde chips de computador a veículos elétricos, como parte dos esforços dos EUA para reduzir o que descreve como “trapaça” chinesa. As mudanças deverão afetar cerca de 18 mil milhões de dólares nas atuais importações anuais, disse a Casa Branca.

Faz parte de uma revisão comercial mais ampla para os principais aliados americanos na Ásia, incluindo grandes economias como a Coreia do Sul e o Japão. Ambos estão a assistir a uma maior percentagem de exportações destinadas aos EUA em detrimento da China.

A impulsionar a mudança está uma campanha dos EUA para excluir a China das suas cadeias de abastecimento, especialmente de produtos sensíveis e de tecnologia de ponta. Os fluxos de investimento estão a mudar juntamente com o comércio, com empresas globais a investir no Sudeste Asiático para evitar as tarifas dos EUA sobre a China e empresas de Taiwan, Coreia e Japão também a construir fábricas nos EUA para tirar partido dos subsídios americanos à indústria de alta tecnologia.

Mas a China não está a perder completamente porque as suas próprias empresas estão a aumentar rapidamente o investimento no Sudeste Asiático, para evitar tarifas e manter a sua quota nas cadeias de abastecimento. O que não mudou é que “os EUA continuam a ser um importante importador de bens na Ásia”.

As encomendas de exportação de Taiwan mostram há muito tempo que os EUA são a principal fonte de procura final dos seus produtos manufaturados. Mas o processo de produção passava muitas vezes pela China, onde empresários taiwaneses montaram fábricas no início deste século, numa onda de investimentos. As empresas enviariam componentes para lá para montagem, antes de enviar o produto final para a América ou Europa.

Tudo isto ilustra como as cadeias de abastecimento globais estão a reorganizar-se no rescaldo da pandemia e da guerra comercial com a China que começou sob o presidente dos EUA, Donald Trump .

Nem tudo correu como Trump e outros poderiam ter esperado quando as primeiras tarifas foram impostas às importações chinesas em 2018. Por um lado, as empresas sediadas na China fazem parte da corrida de investimento para outros países regionais como o Vietname, cujas exportações para os EUA mais que duplicaram durante a guerra comercial.