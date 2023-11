Zâmbia: Um estudo de caso para mostrar como é difícil reestruturar a dívida pública dos países africanos

A reestruturação da dívida da Zâmbia tem sido um processo complexo de três anos, que sofreu um sério revés na segunda-feira, quando credores bilaterais, incluindo a China, ordenaram efetivamente que o país garantisse mais alívio da dívida de fundos internacionais que detêm os seus títulos soberanos.

Abaixo está uma linha do tempo condensada dos principais eventos:

2019-2020: A Zâmbia enfrentou desafios no reembolso das suas dívidas, incluindo as suas obrigações governamentais denominadas em dólares no mercado internacional, conhecidas como “Eurobonds”.

2020: O país solicita o congelamento dos pagamentos da sua dívida ao abrigo da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) liderada pelo G20 devido à COVID-19.

Em Maio, o governo do Presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, contrata a empresa francesa Lazard para aconselhar sobre a reestruturação das dívidas externas de 11 mil milhões de dólares deste país da África Austral, que está sem dinheiro.

Em Novembro, o governo de Lungu falhou o pagamento de 42,5 milhões de dólares de uma das suas obrigações internacionais, tornando-o no primeiro país soberano de África a entrar em incumprimento.

2021: O líder da oposição Hakainde Hichilema garante uma vitória esmagadora em agosto sobre Lungu nas eleições presidenciais.

Junho de 2022 – Os governos que emprestaram à Zâmbia ao longo dos anos formam um “sector oficial” Comité de Credores – ou OCC, abreviadamente – para começarem formalmente a trabalhar na reestruturação dos empréstimos que concederam ao país.

2022: As negociações continuam com os detentores de títulos privados para acordos de alívio da dívida e reestruturação.

2023: Em junho, o governo anuncia o “Clube de Paris” dos países credores e o seu outro grande credor bilateral, a China, concordaram em reestruturar os seus empréstimos no valor combinado de 6,3 mil milhões de dólares. Pouco mais de US$ 4 bilhões desse dinheiro são devidos ao Banco de Exportação e Importação da China, sublinhando a importância do apoio de Pequim ao acordo.

Em outubro o governo chega a um “Acordo de princípio” com fundos de investimento e de pensões que detêm 3 mil milhões de dólares em títulos soberanos que vendeu nos mercados de capitais globais.

O acordo propõe consolidar essa dívida em dois títulos com condições mais fáceis e prazos de pagamento mais longos, mas também oferecendo pagamentos adicionais mais rápidos se a economia do país tiver um bom desempenho.

Novembro – O acordo sofre um grande golpe depois que o governo afirma que o “OCC” de credores oficiais liderados pela França e China, e incluindo o FMI, vetaram efetivamente o acordo entre o governo da Zâmbia e os detentores privados de títulos, alegando que ele não oferece alívio da dívida suficiente.

Os detentores privados de obrigações irritados dizem que o OCC está a exigir-lhes um alívio da dívida que é materialmente superior ao que o governo da Zâmbia ou o Fundo Monetário Internacional consideram necessário.

Atualmente a situação está no limbo, sem perspetivas de solução. Entretanto, a Zâmbia atravessa uma grave crise financeira com repercussões na economia e no agravamento da pobreza no país.