Quénia forçado a mudar o foco da sua estratégia de financiamento dos mercados financeiros para empréstimos concessionais

Os pedidos de financiamento concessional em África estão novamente a aumentar devido à crise financeira que muitos países do continente atravessam. O Quénia, um dos países que até recentemente se tinha voltado para os mercados financeiros internacionais, anunciou que a sua estratégia de financiamento mudou o foco para empréstimos concessionais, dada a incerteza em torno do seu acesso aos mercados financeiros internacionais.

A sua capacidade de aceder a financiamento antes do vencimento de uma Eurobond de 2 mil milhões de dólares em junho próximo tem sido observada de perto pelos investidores.

“À luz da incerteza em torno do acesso aos mercados obrigacionistas globais, a estratégia do governo mudou para se concentrar na procura de financiamento concessional junto de credores multilaterais como o FMI e o Banco Mundial e parceiros de desenvolvimento bilaterais”, disse o Ministro das Finanças, Njuguna Ndung’u, num comunicado.

Ele acrescentou que o governo estava “intensificando os esforços para melhorar o ambiente macroeconómico e realizando as reformas estruturais necessárias”. O Quénia terá acesso ao financiamento comercial quando as condições do mercado global melhorarem.»

Na segunda-feira, o Banco Mundial anunciou que previa 12 mil milhões de dólares em apoio financeiro ao Quénia durante os próximos três anos. Na semana passada, o FMI chegou a um acordo a nível técnico com o Quénia, desbloqueando o acesso a uma parcela de financiamento de 682 milhões de dólares e aumentando o seu programa de empréstimos em 938 milhões de dólares.