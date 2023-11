Ataque israelita a prédio residencial em Gaza deixa 15 mortos e 22 feridos

Quinze pessoas foram mortas e outras 22 ficaram feridas em um ataque israelense a um apartamento residencial em Khan Younis, no sul de Gaza, na noite desta terça-feira, de acordo com a TV Al Jazeera e um canal no Telegram afiliado ao Hamas.

A TV Al Jazeera, sediada no Catar, mostrou imagens de vídeo do local e várias crianças mortas enroladas em lençóis, enquanto outros moradores vasculhavam os escombros.

As vítimas e os feridos chegaram ao Hospital Nasser, de acordo com a Shehab News Agency, um canal próximo ao Hamas no Telegram.

Por Omar Abdel-Razek e Ali Sawafta