A RD Congo questiona a Apple sobre a utilização de minerais de conflito na sua cadeia de abastecimento

O governo da República Democrática do Congo notificou a Apple sobre preocupações de que a cadeia de abastecimento da empresa possa estar contaminada por minerais de conflito provenientes do país da África Central.

Um grupo de advogados internacionais envolvidos em nome do Estado congolês enviou uma lista de perguntas ao gigante tecnológico norte-americano em 22 de abril e exigiu respostas no prazo de três semanas, de acordo com um comunicado publicado no site do advogado Robert Amsterdam . A declaração coincidiu com a divulgação pelo escritório de advocacia de um relatório acusando o vizinho Ruanda de lavar estanho, tungstênio, tântalo – conhecidos como minerais 3T – e ouro do Congo.

“Embora a Apple tenha afirmado que verifica as origens dos minerais que utiliza para fabricar os seus produtos, essas alegações não parecem basear-se em provas concretas e verificáveis”, afirmou Amsterdam. “Os olhos do mundo estão bem fechados: a produção de minerais essenciais 3T no Ruanda está próxima de zero e, no entanto, as grandes empresas tecnológicas afirmam que os seus minerais são provenientes do Ruanda.”

A Apple, que é conhecida por policiar rigidamente a sua extensa cadeia de abastecimento, há anos aborda acusações em torno dos minerais de conflito. A empresa divulgou em 2016 que começou a auditar integralmente os seus fornecedores quanto à utilização de minerais ligados a grupos de milícias violentos.

A empresa norte-americana, que utiliza os minerais nos seus iPhones e outros dispositivos, remeteu um pedido de comentários para um documento de março no qual a empresa dizia estar razoavelmente confiante de que nenhum dos seus fornecedores de estanho, tungsténio, tântalo e ouro financiava ou de outra forma beneficiava grupos armados na região, embora tenha removido 14 fundições e refinarias que não participaram de uma auditoria.

Também se comprometeu a abastecer-se “de forma responsável” e a trabalhar para melhorar as condições de trabalho entre as comunidades mineiras, incluindo no Congo.

O Leste do Congo tem sido devastado pela violência desde meados da década de 1990, na sequência do genocídio no Ruanda. Dezenas de grupos rebeldes estão activos na região, lutando por terras, recursos económicos e disputas étnicas. O conflito deslocou pelo menos seis milhões de pessoas.

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, há muito que nega que o seu país beneficie daquilo que o Congo afirma ser os mil milhões de dólares que perde por ano com o contrabando de ouro e outros minerais através do seu vizinho oriental. Especialistas das Nações Unidas também acusam elementos do próprio exército do Congo de lucrar com o comércio ilícito de minerais da região.

Os EUA e a União Europeia têm leis que desencorajam as empresas de comprar minerais ligados ao conflito.