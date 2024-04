Macron diz que a Europa já não pode confiar nos EUA para a sua segurança e apela a uma defesa europeia credível

Depois de ter afirmado, num discurso sobre a sua visão para a Europa, que o guarda-chuva de segurança americano é uma coisa do passado e que a Europa precisa de construir a sua própria estratégia de defesa credível se quiser sobreviver, o presidente francês, Emmanuel Macron, reforçou o seu apelo a uma defesa europeia credível ao adicionar armas nucleares à discussão.

“Sou a favor da abertura deste debate, que precisa de incluir defesa antimísseis, mísseis de longo alcance e armas nucleares para aqueles que os possuem ou que possuem armas nucleares americanas no seu território”, disse Macron numa sessão de perguntas e respostas com estudantes europeus, organizada por um grupo de jornais regionais franceses e publicada nas suas edições de domingo.

Macron disse que a doutrina da França é que as armas nucleares podem ser usadas quando os interesses vitais da nação estão ameaçados. Acrescentou que já tinha dito que esses interesses incluem uma “dimensão europeia”, sem oferecer mais detalhes.

Macron também insistiu no seu ponto de vista através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Stéphane Séjourné, antes de uma reunião do Triângulo de Weimar de ministros franceses, alemães e polacos, perto de Paris, na segunda-feira.

“Precisamos de subscrever uma segunda apólice de seguro de vida juntamente com a NATO”, disse Séjourné numa entrevista publicada domingo no jornal alemão Welt. Os EUA devem continuar a ser um aliado próximo, mas a Europa deve ser capaz de desenvolver a sua própria “soberania e autonomia estratégica”, acrescentou, segundo o jornal.

Macron tem utilizado regularmente uma linguagem forte para tentar impulsionar o debate sobre questões e instituições internacionais. Ele chamou a Organização do Tratado do Atlântico Norte de “morte cerebral” em 2019, antes de dizer no ano passado que o presidente russo, Vladimir Putin, a trouxe de volta à vida com a invasão da Ucrânia.

No seu discurso de quinta-feira, Macron alertou que a Europa é mortal e pode morrer se os seus membros não fizerem as escolhas certas agora.

Esta também não é a primeira vez que Macron apela a uma discussão com outros países europeus sobre defesa nuclear.

Num discurso de Fevereiro de 2020 na Escola de Guerra de França, o líder francês apelou à Europa para criar uma defesa credível e autónoma e levantou a ideia de uma dissuasão nuclear europeia.

“Gostaria de ver o desenvolvimento de um diálogo estratégico com os nossos parceiros europeus, que estão prontos e dispostos, sobre o papel da dissuasão nuclear da França na nossa segurança colectiva”, disse ele. “Os interesses vitais da França têm agora uma dimensão europeia.”

Ainda assim, o contexto é nitidamente diferente, sobretudo devido à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Isso já mudou a equação para alguns países europeus – por exemplo, levando a Finlândia e a Suécia a aderirem à NATO.

Segundo Macron, a Europa precisa de ir mais longe do que apenas confiar na NATO, especialmente porque a Europa não será uma prioridade geopolítica para os EUA nos próximos anos.